Названо регіони-лідери за кількістю хворих на COVID-19: де ситуація найгірша

В Україні зараз найбільша кількість активних хворих на коронавірус (COVID-19) спостерігається на Дніпропетровщині та в місті Києві.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано в Дніпропетровській області – 1342.

Водночас у Києві виявлено 1213 випадків коронавірусу, у Сумській області – 961, Київській області – 953 та Запорізькій області – 810 випадків.

Додамо, що з початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в Україні зафіксували в Києві – 57 807, Харківській – 50 784 і Львівській областях – 40 416.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок 21 листопада підтверджено 612 665 випадків коронавірусу. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд.