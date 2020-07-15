Названо регіон України із найбільшою кількістю аварій за участю дітей
Найбільша кількість ДТП із загиблими або травмованими за участю дітей в Україні спостерігається на території Дніпропетровської області.
Про це у відповідь на інформаційний запит УНН розповіли в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України. Крім того, велику кількість аварій фіксують на Київщині та Львівщині.
“Найбільша кількість ДТП з загиблими або травмованими за участю дітей спостерігається на територіях Дніпропетровської, Київської, Львівської та Миколаївської областей, а також у місті Києві”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що через недосконалість українського законодавства тисячі водіїв, які перебували за кермом у нетверезому стані, уникли покарання. Він зазначив, що міністерство пропонує встановлювати для винуватця п'яних ДТП із двома і більше загиблими покарання не 5-10, а 7-12 років позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві на Столичному шосе 12 липня сталася масштабна смертельна ДТП. Загинули четверо людей: чоловік із дружиною, а також 4-річна дівчинка померли майже одразу, а 10-річний хлопчик – у лікарні. За життя ще однієї 12-річної дитини борються лікарі.
Імовірним винуватцем аварії виявився Антон Желепа, 1981 року народження, уродженець Росії. З'ясувалося, що він раніше був судимий за хуліганство, домашнє насильство й побиття людини.
Желепі повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП і назвав її прикладом "недбалості і безвідповідальності деяких водіїв".