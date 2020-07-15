Названо регіон України із найбільшою кількістю аварій за участю дітей

Найбільша кількість ДТП із загиблими або травмованими за участю дітей в Україні спостерігається на території Дніпропетровської області.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН розповіли в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України. Крім того, велику кількість аварій фіксують на Київщині та Львівщині.

“Найбільша кількість ДТП з загиблими або травмованими за участю дітей спостерігається на територіях Дніпропетровської, Київської, Львівської та Миколаївської областей, а також у місті Києві”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що через недосконалість українського законодавства тисячі водіїв, які перебували за кермом у нетверезому стані, уникли покарання. Він зазначив, що міністерство пропонує встановлювати для винуватця п'яних ДТП із двома і більше загиблими покарання не 5-10, а 7-12 років позбавлення волі.

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