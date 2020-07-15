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Названо регіон України із найбільшою кількістю аварій за участю дітей

Гліб Іванов
Суспільство
1,3 т.
Названо регіон України із найбільшою кількістю аварій за участю дітей

Названо регіон України із найбільшою кількістю аварій за участю дітей.

Найбільша кількість ДТП із загиблими або травмованими за участю дітей в Україні спостерігається на території Дніпропетровської області.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН розповіли в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України. Крім того, велику кількість аварій фіксують на Київщині та Львівщині.

“Найбільша кількість ДТП з загиблими або травмованими за участю дітей спостерігається на територіях Дніпропетровської, Київської, Львівської та Миколаївської областей, а також у місті Києві”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що через недосконалість українського законодавства тисячі водіїв, які перебували за кермом у нетверезому стані, уникли покарання. Він зазначив, що міністерство пропонує встановлювати для винуватця п'яних ДТП із двома і більше загиблими покарання не 5-10, а 7-12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаНаціональна поліція УкраїниДТП
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