Названо п'ятірку антирекордсменів перевищення швидкості в Україні

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в Україні працює вже два тижні. За цей час зафіксували сотні тисяч порушень, деякі водії встановили антирекорди зі швидкості, максимальна з яких становила 237 км/год.

З 1 червня зафіксовано понад 450 тисяч випадків перевищення швидкості, зазначає "112 Україна". При цьому деякі водії порушували ПДР більше десятка разів.

Максимальний антирекорд був зафіксований 11 червня, коли Volkswagen Touareg пронісся трасою Київ – Харків – Довжанський зі швидкістю 237 км/год при максимальній швидкості 110 км/год.

Лідер із перевищення швидкості Volkswagen Touareg

Топ-5 порушників:

Друге місце в антирейтингу перевищення швидкості

Також, крім любителів швидкості, кілька автомобілістів систематично порушували правила дорожнього руху.

У цьому разі лідерами виявилися Mazda 3 і Peugeot Partner – 13. При цьому до п'ятірки несподівано потрапили навіть "Жигулі", автомобіль фіксували камери на трасі М05 Київ – Одеса.

Третє місце в антирейтингу перевищення швидкості

Топ-5 регулярних порушників:

Mazda 3 і Peugeot Partner – 13 разів потрапляли в об'єктив камер,

Toyota RAV 4 і Porsche Cayenne – 12 разів потрапляли в об'єктив камер,

Toyota Land Cruiser і Porsche Cayenne – 11 разів потрапляли в об'єктив камер,

Hyundai Sonata і Skoda Fabia – 10 разів потрапляли в об'єктив камер,

ВАЗ 21053 і BMW 528i – 9 разів потрапляли в об'єктив камер.

Четверте місце в антирейтингу перевищення швидкості

Поки у Києві працює 20 камер фіксації і 25 – у Київській області. Також планується установка ще 220 систем на головних автомагістралях країни в місцях концентрації ДТП.

Один із лідерів за кількістю порушень

Загалом державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року передбачає установку 643 камер для автомобільних доріг загального користування державного значення.

Як оплатити штраф

МВС запустило спеціальний додаток "Штрафи ПДД". Він доступний для Android, а версію для власників iOS обіцяють розробити найближчим часом.

"За допомогою програми "Штрафи ПДД" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Поки камери фіксують лише перевищення швидкості, тому є два типи штрафів:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/ч – 255 гривень,

перевищення швидкості більш ніж на 50 км/ч – 510 гривень.

У поліції також відзначають, що для тих, хто оплатить штраф протягом 10 днів із моменту отримання постанови, діє знижка 50%.

Названо п'ятірку антирекордсменів перевищення швидкості в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками перших 10 днів роботи автоматичної системи відеофіксації порушень ПДР було виплачено 7 399 штрафів на суму в 1,4 млн грн.