Названо професії, які неможливо заборонити під час карантину

Тоді як в Україні з небувалою силою продовжує вирувати коронавірус, влада задумалася про повернення жорсткого карантину, а роботодавці переводять працівників на дистанційну форму роботи, існує низка професій, які заборонити неможливо, як і перевести їх на віддалений функціонал. Серед них рятувальники, медики, металурги та представники інших професій, яким через пандемію доводиться працювати ще більш напружено.

Зокрема, як повідомив "24 каналу" начальник ДПРЧ № 25 ГУ ДСНС України у Києві Любомир Бусько, його бригада постійно перебуває на робочому місці у бойовій готовності.

"Мій підрозділ близько 5–7 разів щодобово виїжджає на надзвичайні ситуації на гасіння пожеж, тому дистанційна робота в нас не може бути присутня. Наш особовий склад у бойовій готовності, перебуває на робочому місці. Віддані своїй справі і допомагають людям", – розповів Бусько.

На передовій у боротьбі за життя людей і медики. Вони цілодобово рятують уражених.

"Навантаження в нас значно збільшилось, але ми вже звикли до цієї роботи. Важко морально. Пацієнти, які зараз поступають в лікарні у набагато важчому стані ніж поступали на початку пандемії. Зараз так, бо чи вірус мутує, чи вірусонавантаження більше у населення і дуже важко дивитись як протікає хвороба", – поділилась директорка Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні Лариса Кузьмічук.

Промислові підприємства та господарства теж не можуть працювати на відстані. Тому попри коронавірус шахтарі продовжують видобувати вугілля, селяни – працювати на фермах, а металурги – варити сталь.

Так, про умови роботи в карантин розповів в одному з цехів меткомбінату імені Ілліча Групи "Метінвест" оператор машини безперервного лиття ММК ім Ілліча Руслан Мацегора.

"Ми – металурги звикли працювати у кризових умовах. Ми працювали у 2014 році й так само працюємо зараз в умовах пандемії. Тому що кожен з нас розуміє – робота в таких умовах це не тільки благополуччя наших сімей, а й міста та України в цілому. У нас на підприємстві щозміни видають маски і на вході перевіряють температуру, запитують про наше самопочуття", – зазначив він.

Саме завдяки щоденній праці медиків, рятувальників, металургів та представників інших професій тримається здоров'я людей, економіка країни та наша безпека.