Названо продукти, які були тільки в СРСР

Радянський Союз не міг похвалитися продуктовим достатком. Водночас там виробляли переважно вітчизняні продукти, про які за кордоном до деякого часу і не чули.

Серед таких знаменита лікарська ковбаса, гематоген, березовий сік у трилітрових банках та інші. Багато з них, рестайлінгові, можна придбати і сьогодні. Однак, як пише "Рамблер", не порівнюючи якість і натуральність радянських товарів, це будуть зовсім інші ласощі.

Глазуровані сирки в СРСР

Глазуровані сирки

Виготовляти цей продукт почали в 30-х роках минулого століття, він майже одразу набув значної популярності. Так, дітлахам ці ласощі часто давали під виглядом морозива. Все тому, що звичайний сир, який дуже корисним вважали батьки, малеча їсти іноді відмовлялася, натомість "сирне ескімо" з'їдала з радістю.

Березовий сік у СРСР

Березовий сік

Сік із дерев збирали і продовжують робити це досі в багатьох країнах. Однак саме промислове виробництво березового соку спершу налагодили в Радянському Союзі.

Кілька в томаті в СРСР

Кілька в томаті

Такі консерви почали випускати в середині 1950-х років зі схвалення Микити Хрущова. Продукт швидко став популярним: з нього готували супи, їли як закуску чи й основну страву.

Гематоген у СРСР

Гематоген

Цей продукт для підвищення рівня гемоглобіну в крові придумали в кінці 19 століття в Швейцарії – там він продавався як мікстура. В такому ж вигляді ці ліки з’явилися й у СРСР, де користувалося великою популярністю. Однак у 1940-х саме радянські виробники почали випускати гематоген у вигляді батончиків, які дуже полюбилися дітям.

Лікарську ковбасу почали виготовляти в СРСР у 1936 році

Лікарська ковбаса

Знаменита "докторська" ковбаса з'явилася в СРСР у 1936 році. Це був недорогий у виробництві продукт, який придумав Анастас Мікоян. Таку радянську ковбасу робили з яловичини, свинини, додавали до її складу яйця, молоко і спеції.

Кабачкова ікра в СРСР

Кабачкова ікра

Виробництво такої закуски в СРСР налагодили ще на початку 30-х років минулого століття. За кордоном про неї спершу не знали. Хоча вже в 1933-му випуск овочевих консервів було припинено через порушення технології виробництва. І тільки з 1950-60 років виробництву ікри з кабачків знову дали зелене світло.

Мармелад у СРСР випускали у пластинах і дольками

Мармелад у пластинах

В СРСР користувалися популярністю мармеладні дольки, але випускали цей продукт і в пластинах, загорнутих у папір. Ласощі були натуральними, цукру в них була мінімальна кількість.

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