Названо основні джерела зараження коронавірусом: чого не можна торкатися

Карина Бондаренко Суспільство 06:20, 31.07.2020

За словами експертів, найбільше вірусів збирають ручки холодильників в продуктових магазинів.

На другому місці за ризиком зараження коронавірусом знаходяться ручки дверей у громадських закладах і POS-термінали, повідомляють "Известия".

Потім за ступенем небезпеки йдуть кнопки в ліфтах, поверхні столиків в кафе з кондиціонерами, ручки дверей і кнопки домофонів в житлових будинках.

Потенційна можливість підхопити вірус існує, якщо торкнутися предмета, а потім торкнутися рукою рота, носа або губ.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України опублікувало правила, як не заразитися коронавірусом на пляжі.

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