Названо орган, ураження якого вдвічі збільшує ризик смерті від COVID-19

Захворювання нирок у пацієнтів вдвічі збільшує ймовірність смерті від коронавірусу, тому медики, приймаючи таких хворих повинні перебувати в "підвищеної готовності".

Як повідомляє Daily Mail, відповідне дослідження провели вчені на чолі з Імперським коледжем Лондона. Серед пацієнтів із COVID-19, які прибули до відділень інтенсивної терапії в Лондоні та Бірмінгемі, з гострим пошкодженням нирок, ймовірно, викликаний вірусом, 48% померли. Також померли 50% тих, у кого вже були проблеми з нирками.

Водночас повідомляється, що серед пацієнтів, у яких не було захворювань цього органу, від вірусу помер 21%.

Дослідники попередили, що в зв'язку з цим медики повинні перебувати у стані "підвищеної готовності" до проблем із нирками, і сказали, що це означає, що всі, хто страждає цим, має бути доставлений у реанімацію раніше.

Вчені відзначили, що в Великобританії через проблеми з нирками страждають 3 млн осіб, а у США – цілих 37 млн. Захворювання часто не діагностується, тому що у нього дуже мало симптомів.

"Якщо в кінцевому підсумку у вас з'являться проблеми з нирками на додаток до серйозних симптомів Covid-19, ваш рівень смертності одразу ж подвоїться – це дуже важливо", – зазначив експерт із пошкоджень органів і консультант з інтенсивної терапії в Імперському коледжі Лондона доктор Санудж Соні.

Під час дослідження також з'ясувалося, що п'ята частина пацієнтів, які пережили COVID-19, як і раніше потребувала лікування нирок після виписки з відділення інтенсивної терапії.

Як саме проблеми з нирками під час зараження вірусом можуть збільшити ризик смерті пацієнта – поки неясно, але лікарі припустили, що це може бути пов'язано зі впливом інфекції на організм загалом, а не з прямою атакою вірусу на життєво важливі органи.

Як повідомляв OBOZREVATEL: