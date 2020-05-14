Названо області, які виплатили надбавку в 300% медикам за березень

Майже всі області України вже здійснили виплати надбавки у 300% медикам, які борються з коронавірусом COVID-19, за березень.

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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов назвав регіони, які виплатили надбавку медикам

"Що стосується виплат зарплат за березень: уряд виділив кошти. Майже всі області, згідно зі звітами, виплатили зарплату в повному обсязі. Це і Київ, і Київська область, і Херсонська, і Львівська. Майже всі виплатили. Інформація уточнюється, і я думаю, що сьогодні ми скажемо щодо кожної області", – зазначив він.

За словами глави МОЗ, загалом виплати отримали 10 079 медпрацівників.

Також він заявив, що якщо медики не в штаті лікарні, але залучалися до лікування пацієнтів із коронавірусом, вони можуть отримати доплати.

"Персональний склад тих, хто працює з коронавірусом, визначає конкретний головний лікар. Він же безпосередньо і отримує кошти за лікування хворих на коронавірус, де враховані 300% доплати медпрацівникам", – пояснив Степанов.

Він додав, що головлікар сам вирішує, якому медпрацівникові що заплатити.

"Зокрема, якщо із хворими на коронавірус працював медик, якого немає у штаті цієї медустанови, але є механізми виплат – я не бачу в цьому проблеми", – сказав міністр.

Як писав OBOZREVATEL:

18 квітня на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського пообіцяли, що в Україні з 21 квітня почнеться покриття заборгованостей із заробітної плати лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

22 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що рішення про підвищення зарплат українських медиків швидкої допомоги, які працюють із хворими на коронавірус, вже ухвалене на законодавчому рівні.

11 травня Степанов зазначив, що надбавки медпрацівникам за березень у повному обсязі виплатила лише Полтавська область.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що надбавки медикам за березень не були виплачені, оскільки влада в регіонах керувалася застарілим документом Міністерства соціальної політики.

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