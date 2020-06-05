Головна Новини
5 червня • оновлено в 10:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Названо області, які не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня

14.4т
Читати матеріал російською

Київ, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області не проходять до наступного етапу зняття карантину з 5 червня через кількість заражених коронавірусом (COVID-19).

Про це в п'ятницю, 5 червня, на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Також за кількістю тестувань не проходять Донецька і Луганська області.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"У зазначених областях не буде дозволено відкриватися закладам громадського харчування. Їх відкриття буде вважатися порушенням карантину", – пояснив Ляшко.

Названо області, які не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 1 червня, в Україні почався черговий етап ослаблення карантину. Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування під час карантину, які повноцінно запрацюють з 5 червня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги