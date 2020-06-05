Названо області, які не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня

Київ, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області не проходять до наступного етапу зняття карантину з 5 червня через кількість заражених коронавірусом (COVID-19).

Про це в п'ятницю, 5 червня, на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Також за кількістю тестувань не проходять Донецька і Луганська області.

Карантин в Україні

"У зазначених областях не буде дозволено відкриватися закладам громадського харчування. Їх відкриття буде вважатися порушенням карантину", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 1 червня, в Україні почався черговий етап ослаблення карантину. Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування під час карантину, які повноцінно запрацюють з 5 червня.

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