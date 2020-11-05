Названо області України з критичним і низьким рівнем захворюваності на коронавірус

В Україні в зоні помірного спалаху захворюваності на коронавірус тільки п'ять областей, в інших ситуація не контрольована, а в шести – критична.

Такої думки дійшли аналітики Київської школи економіки, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз KSE. За їхніми даними, найкраще справи йдуть у Дніпропетровській, Луганській, Чернігівській, Черкаській і Сумській областях.

Остання, зазначають експерти, єдина наближається до стабілізації, за винятком необроблених тестів, які в черзі.

У Житомирській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях ситуація критична.

Найстрімкіше хвороба поширюється в Запорізькій, Житомирській і Чернівецькій областях.

Аналітики прогнозують, що в зоні критичної спалаху наступного тижня можуть опинитися інші регіони.

За даними KSE, система тестування в країні перевантажена, а добова кількість тестів, які в черзі, майже збігається з добовою кількістю оброблених тестів.

Також кожна третя лікарня (142 установи) першої хвилі майже повністю заповнена хворими з коронавірусом. 76 лікарень повністю забито, а в 11 пацієнтів госпіталізують у непрофільні відділення.

Крім того, експерти зберігають прогноз смертності в 20 тисяч до кінця року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантин в Україні.

Нагадаємо, що вранці 5 листопада в Україні офіційно було підтверджено 430 467 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 850 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії. Від COVID-19 в країні померли вже 7 924 особи (+193 за добу), а 184 782 пацієнти (+8 378 за добу) повністю побороли хворобу.