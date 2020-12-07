Названо області України, в яких ніхто не помер від COVID-19

У Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській областях за минулу добу, 6 грудня, не зафіксовано жодного летального випадку від коронавірусу (COVID -19).

Про це говорять дані порталу Ради національної безпеки і оборони України. Також у п'яти регіонах не зафіксували випадків одужання від хвороби.

У Дніпропетровській області за минулий день зареєстрували 960 нових випадків зараження вірусом, усього – 45 040. За добу одужали 687 пацієнтів (усього 27 500). Водночас ніхто не помер. Усього в регіоні від коронавірусу померли 1029 осіб.

РНБО

На Запоріжжі на COVID-19 захворіли 36 937 осіб (+398 за добу). Побороли хворобу 6 783 осіб (+227), померли всього в області – 337.

РНБО

У Чернігівській області коронавірусом інфіковано 21 442 (+179) особи. До того ж у регіоні за добу ніхто не помер і не одужав.

РНБО

Також нових випадків одужання не зафіксували в Миколаївській, Херсонській, Луганській та Житомирських областях.

РНБО

РНБО

Додамо, що станом на ранок понеділка, 7 грудня, в Україні офіційно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 641 – виявлено за минулу добу.

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