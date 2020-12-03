Названо області України, де є проблеми з киснем для хворих на COVID-19

У Донецькій, Луганській, Закарпатській, Рівненській, Одеській, Дніпропетровській областях є проблеми з киснем для хворих на COVID-19.

Також висока питома вага ліжок з киснем в Хмельницькій області – 70%, повідомила в інтерв'ю "Телеграф" повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Чиновниця зазначила, щоб активізувати роботу областей по кисню уряд виділив дві цільові субвенції для лікарень – в розмірі 1,5 млрд грн.

"На жаль, так трапилося, що на місцях багато хто чекав, що пронесе. Оцінивши ситуацію, уряд доручив обласним адміністраціям забезпечити 80% ліжко-місць доступом до кисню", – розповіла вона.

Микичак додала, що в Україні на початку пандепідеміі було 3 заводи, які постачали медичний кисень, зараз видано додаткові ліцензії і таких заводів уже 18.

"Міністерство охорони здоров'я не шукає винних. Ми вирішуємо проблеми – наприклад, постійно працюємо з заводами-постачальниками кисню ... Триває робота по організації виробництва в Україні кисневих концентраторів", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Микичак розповіла, що в Україні захворюваність висока, темпи поширення стрімкі, а пацієнти в стаціонарах "важкі" зі складно прогнозованим ходом хвороби.