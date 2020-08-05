Названо область України з найвищою динамікою COVID-19: понад 98%

Найвищий показник захворюваності на коронавирусну інфекцію COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області.

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Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, він становить 98,39% при максимально допустимому не більше 10%.

На другому місці за цим показником іде Чернігівська (78,57%), а на третьому – Чернівецька область (51,09%).

Також цей показник перевищений у Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях.

Всього до пом'якшення карантину в Україні станом на 5 серпня не могли перейти 11 регіонів.

Ситуація по коронавірус в регіонах. МОЗ

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