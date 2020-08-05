Названо область України з найвищою динамікою COVID-19: понад 98%

Юрій Сергієнко Суспільство 00:49, 6.08.2020 Оновлено: 00:51, 6.08.2020

Найвищий показник захворюваності на коронавирусну інфекцію COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, він становить 98,39% при максимально допустимому не більше 10%.

На другому місці за цим показником іде Чернігівська (78,57%), а на третьому – Чернівецька область (51,09%).

Також цей показник перевищений у Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях.

Всього до пом'якшення карантину в Україні станом на 5 серпня не могли перейти 11 регіонів.

Ситуація по коронавірус в регіонах.
МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Харкова в мережі виступили рішуче проти можливого закриття метро в місті. Вони пригрозили бунтом, як сталося в Тернополі і Луцьку.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Причиною вибуху в Бейруті став небезпечний вантаж із корабля росіянина – ЗМІ

У Кропивницькому чоловік звинуватив ЗСУ у "війні проти українців", але перепросив після візиту ветеранів. Відео

Терористи на Донбасі вночі обстріляли ЗСУ з гранатомета

За кордоном загинули найманці ПВК "Вагнер" з Донбасу

Лукашенко згоден видати вагнерівців, що воювали на Донбасі, – Гордон