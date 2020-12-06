З'ясувалася небезпека вживання алкоголю під час прийому ліків

Вживати алкоголь під час прийому будь-яких ліків, зокрема антибіотиків, не рекомендується.

Про це виданню "Факти" розповіла сімейний лікар Дарина Дмитрівська. За словами фахівця, поєднання спиртного та ліків може завдати шкоди здоров'ю і суттєво погіршити стан.

"Будь-які ліки не рекомендується поєднувати з алкоголем, тому що є несподівані взаємодії", – пояснила вона. Лікар додала, що алкоголь може нейтралізувати дію ліків.

"Деякі комбінації ліків та спиртного можуть провокувати негативні наслідки – від алергії до шлунково-кишкової кровотечі", – сказала Дмитрівська.

Також категорично не рекомендується вживати алкоголь, якщо людина не приймає будь-яких ліків, але в неї спостерігаються симптоми захворювання, такі як підвищена температура, ускладнене дихання або слабкість.

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