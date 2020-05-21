Названо "найжахливіші" звички родом із СРСР

Суспільство 03:20, 21.05.2020

В останні роки існування СРСР, 1990-ті, зародилося багато "жахливих" побутових звичок, які збереглися досі.

На це звернув увагу відомий білоруський блогер Максим Мірович. За його словами, якщо людина не хоче "застигнути" в тому моменті, то від них потрібно обов'язково позбутися.

"Особисто я зовсім не вважаю цей час чимось поганим і мені не подобається журналістський штамп "лихі дев'яності" – він абсолютно не відображає суті того часу. Вони були часом свободи, коли кожен міг заробити гроші своїм власним розумом", – пише він, називаючи такі звички.

Зберігати на кухні старий посуд і кришки з винним корком

За словами блогера, у 90-ті багато хто прагнув на всьому економити, тому рідко купували в будинок якісь красиві речі не першої необхідності. До таких належав і посуд – люди продовжували користуватися старими радянськими сервізами, які в промислових масштабах зберігалися у сервантах.

"Типовий набір кухонного посуду з 90-х – це різнокаліберні тарілки з абсолютно невідповідними один до одного малюнками, ну і такі ж чашки. Окремим рядком потрібно обов'язково сказати про кришки каструль/сковорідок із запхнутим під ручку винним корком... Функціонально, але виглядає жахливо", – підкреслив Мірович.

maxim-nm.livejournal.com

Зберігати цибулю в старих колготках

Жіночі капронові колготки в СРСР були жахливим дефіцитом – їх діставали всіма "правдами й неправдами", і потім заношувати буквально до дірок. Однак в 90-ті роки вони перестали бути дефіцитом, тому "старим, але ще хорошим" колготам було знайдено гідне застосування – у них стали зберігати зв'язки цибулі, які в такому вигляді підвішували, наприклад, на кухні до газової труби.

"Знаю декількох осіб, які й зараз зберігають так цибулю – незважаючи на те, що в місті XXI століття це виглядає безглуздо, як щось із життя робінзонів на острові", – зазначає блогер.

maxim-nm.livejournal.com

Зберігати в сервантах сигаретні пачки й алюмінієві банки

Поліровані серванти, які були настільки популярні в СРСР і масово з'явилися в радянських квартирах у 1970-ті роки, успішно пережили і всі 90-ті. Однак вміст у них часто змінювався – замість листівок "Керч-1982", бронзового карбованого портрета Єсеніна і буклета "Новобудови XI п'ятирічки" у них з'являлися колекції імпортних сигаретних пачок і алюмінієвих банок з-під напоїв. Деякі, каже Мірович, зберігають їх досі.

Пити газовані напої та "соки"

У СРСР ці продукти були дефіцитом і у 80-ті роки користувалися величезною популярністю у дітей – радянська "Пепсі-кола" і "Фанта", які надходили до магазинів, розліталися миттєво. В чашці, де побував такий напій, залишалися темні помаранчеві розводи – але в той час на такі дрібниці ніхто не звертав уваги.

"Після розпаду Союзу на прилавках з'явилося безліч різної газованої води, і люди почали її масово купувати – такі напої асоціювалися з образом багатого західного життя. Хоча насправді в них немає нічого хорошого, і в розвинених країнах вже давно намагаються скоротити їхнє споживання", – стверджує блогер.

Працювати на дачі

У 90-ті роки колишні радянські громадяни ставилися до дач не як до місця для відпочинку, а як до додаткової площі для засівання її картоплею і помідорами.

Мірович вважає, що в ті роки це було виправдано. А ось зараз, на його думку, "гарувати цілу добу" на городі не варто.

Паркуватися на тротуарі

У 1990-ті роки почалася масова автомобілізація населення, багато хто ставав власником авто, водночас у СРСР культурні правила поведінки автомобілістів просто не встигли вироблятися. Так, тоді цілком нормально було припаркуватися на тротуарі чи газоні або навіть прямо біля входу в під'їзд – перегородивши всім вихід.

"Взагалі автомобіліст часто починав вважати себе якоюсь надістотою, якій можна все порівняно з перехожими-"комахами". Дуже сумно, що такі речі збереглися. Правда, сьогодні суспільство ставиться до таких порушень із набагато меншою толерантністю – припаркований на тротуарі автомобіль сприймається нині як прояв зневажливості і "колгоспного" свого господаря. Ніколи так не робіть", – закликав Мірович.

Слухати шансон

Російськомовний "шансон" масово з'явився саме в 1990-их роках. Його виконавці вийшли до масового слухача і, як виявилося, колишнім радянським громадянам зовсім не чужа була ця блатна культура. Блогер зазначив, що в пострадянських країнах шансон, як погана звичка із 90-х, залишається популярним і зараз – особливо в середовищі таксистів і маршрутників.

maxim-nm.livejournal.com

Дивитися телевізор

Ще однією поганою звичкою з СРСР в останні роки його існування, вважає Мірович, було телебачення.

"Правда тоді там дійсно можна було дізнатися новини (а не пропаганду) і подивитися цікаві токшоу (а не нескінченний божевільний ор на тему в стилі "племінниця народила від дядька і приховала це від сім'ї"). Зараз все найцікавіше відбувається в інтернеті, особисто я взагалі не маю телевізора – чого і вам бажаю", – підкреслив блогер.

Їсти "Доширак" і "Роллтон", "Мівіну"

На думку Міровича локшину швидкого приготування теж можна помістити в список "жахливих" звичок із СРСР, хоча вона з'явилася в магазинах десь в середині 90-х. Спершу вермішель стала досить популярним продуктом – дешево коштувала, легко готувалася, і на перший погляд мала приємний смак.

"До початку 2000-х за локшиною швидкого приготування міцно закріпилася назва "бомж-пакет" і вживання її в їжу стало вважатися нормальним тільки в середовищі міської бідноти, студентів, а також туристів і різних екстремалів, котрі часто ходять в походи. В принципі, їсти той же самий "Роллтон" можна, якщо приготувати його без спецій і масла – це звичайна яєчна локшина (часто непоганої якості), а "хімічність" у смаку їй надають масла і порошки, що йдуть в комплекті. Але загалом краще цим не харчуватися – це погана звичка з 90-х", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мірович розповідав, що улюблені речі з СРСР, які багато хто досі носить або зберігає вдома, видають у їхньому господарі типового радянського жебрака. Серед таких – трилітрові банки на антресолях, замотані синьою ізоляційною стрічкою тапці, позолочені сервізи, чайний гриб тощо.

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