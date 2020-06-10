У СРСР було багато страв "неправильного харчування", які увійшли до щоденного раціону народжених у ті часи. І якщо для одних вони стали незабутнім смаком із дитинства, то для інших нібито яскраво показують всю "злиденність" радянського життя.

Так, за словами блогера Максима Міровича, тоді люди були змушені харчуватися в буквальному сенсі слова будь-чим. Розповідь про "дивні" страви радянської кухні він опублікував на Live Journal.

"Як у багатьох інших сферах радянського життя існували "два світи" – на папері різних "Книг про смачну і здорову їжу" була ідеальна радянська кухня, але в житті все було зовсім інакше", – пише блогер.

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Несмачні каші на сніданок

За словами Міровича, радянські каші (особливо в столових) представляли собою звичайну крупу, розварену до стану "клейстера". Водночас про жодні сучасні корисні каші на кшталт "4 злаки грубого помелу" і мови не було. Крім того, каші нібито зазвичай їли величезними порціями, що вже з самого ранку "створювало в організмі надлишок зайвих калорій і вуглеводів".

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Макарони зі смаженою ковбасою

Це блогер називає класичною "совковою" стравою, яка хоча б раз на тиждень була на столі в будь-якій радянській сім'ї. До того ж смажили найчастіше лікарську або любительську варену ковбасу з салом, а макарони були у вигляді гарніру.

"Дуже часто, до речі, макарони чомусь варилися напередодні, потім ставилися в холодильник, після чого наступного дня на сковорідку вивалювався величезний злиплий комок макаронів – і смажився", – пише він.

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Важкі м'ясні супи

Традиційною радянською першою стравою були супи, зварені на бульйоні з кісток.

"Самі собою вони були досить непогані, але біда в тому, що в СРСР їх як правило готували вкрай несмачно – супи виходили прісними і жирними, а після такої досить калорійної страви зазвичай ще їли друге у вигляді тієї ж картоплі з сосисками. Як результат – обід виходив дуже важким і перенасиченим вуглеводами", – згадує блогер.

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Всюдисущі сосиски

Мірович зазначає, що нормального м'яса в СРСР не існувало, а більшість населення змушена була харчуватися всілякими його "замінниками" – котлетами, ковбасою і сосисками.

"Останні здавалися тоді такими смачними саме тому, що люди жили в перманентному дефіциті білка. Сосиски були в меню їдалень, їх їли вдома – часто зі все тієї ж розігрітою на другий-третій день вареною картоплею і обсмаженою грудкою варених макаронів", – стверджує блогер.

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Суп із пельменями

За розповіддю Міровича, суп на бульйоні з пельменями в СРСР вважався повноцінною і ситною стравою. Хоча м'яса у фарші цих виробів було не багато, до того ж він був дуже щільним і "нагадував скоріше якусь ковбасу сірого кольору".

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Плов із тушонки

Блогер пише, що таку страву "пловом" назвати було складно, оскільки це була більше просто рисова каша з тушонкою і морквою. Іноді вона зустрічалася і в на радянських їдальнях.

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Оцтові салати з "підземних" овочів

"Нормальних овочів і фруктів у СРСР не було, а чогось "свіженького" хотілося – і тому в Союзі почали з'являтися десятки рецептів салатів і вінегретів із "підземних" овочів, на зразок вареної моркви, буряка і картоплі – куди також додавався ще солоний огірок і зелений горошок. Всі подібні салати заправлялися майонезом або оцтом, і виходили вкрай важкими, погано засвоюваними і зовсім не освіжаючими, а такими, які робили будь-який обід ще важчим", – обурюється Мірович.

"Традиційна" страва часів СРСР maxim-nm.livejournal.com

Батон із маслом і цукром на десерт

Улюблений багатьма дітьми радянський десерт – батон або чорний хліб, намазаний вершковим маслом і обсипаний зверху цукром – блогер теж відніс до "вбогих" страв із СРСР. За його словами, це вважалося повсякденними радянськими ласощами, оскільки "нормальні смачні десерти, тістечка та інші солодкі страви були в Союзі були дефіцитними".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сніданок, обід і вечеря радянської людини залежали від її достатку, який насамперед був пов'язаний із місцем проживання, а також здатності заводити зв'язки з потрібними людьми.