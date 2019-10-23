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23 жовтня • оновлено в 15:05
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Названо ім'я героя, який загинув на Донбасі

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На Донбасі від кульового поранення 22 жовтня помер 35-річний військовослужбовець Віталій Носкевич.

Про загибель бійця у Facebook повідомила керівник Центру допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА Оксана Вандич.

Він помер від кульового поранення, яке отримав під час обстрілу українських позицій терористичними угрупованнями.

Віталій Носкевіч загинув на Донбасі 22 жовтня

Віталій Носкевіч загинув на Донбасі 22 жовтня

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"Центр допомоги учасникам АТО Коломийської міської ради та Коломийської РДА висловлює щирі співчуття родині загиблого від кулі ворога сержанта Носкевича Віталія Михайловича (10.08.1984 - 22.10.2019 рр.) Воїна вч А0666 (28-я бригада), жителя міста Коломия. Вічна пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Війна на Донбасі
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