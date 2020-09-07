Названо ім'я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі.

У неділю, 6 вересня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник Тарас Кубійович.

Ім'я бійця Збройних сил України повідомив голова Городенківського районного об'єднання учасників АТО Михайло Човганюк на своїй сторінці в Facebook.

Загиблий чоловік був родом з села Вільхівці, Городенківського району Закарпатської області.

"На превеликий жаль, війна забирає найкращих синів України, адже Тарас неодноразово призивався на військову службу. Зі зброєю в руках захищав рідну батьківщину. І тепер поповнив небесний легіон", – повідомив він.

На Донбасі загинув боєць ЗСУ. Михайло Човганюк в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в неділю, 6 вересня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення.

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