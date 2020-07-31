Названо іграшки, які СРСР "вкрав" у Заходу: "Морський бій" і навіть "Ну, постривай!"

Більшість радянських дитячих іграшок, як виявляється, були скопійовані з аналогів, які придумали на Заході, а також у Японії. Характерний свідченням було те, що виходили вони на 5-10 років пізніше.

Про те, які іграшки радянські виробники "вкрали" в інших країн, у матеріалі на Live Journal розповів білоруський блогер Максим Мірович.

"У Радянському Союзі щосили запозичили сюжети дитячих казок і періодично крали дизайн і технології для виробництва промислових товарів. І ось з'ясовується, що навіть багато радянських дитячих іграшок були, скажімо так, "запозичені" у країн Заходу", – підкреслив він.

"U Drive it" і "За кермом"

"U Drive it", 1974 і "За кермом", 1977

Радянська гра "За кермом" 1977-го була повністю скопійована із американської "U Drive it", яка з'явилася на три роки раніше. Там трохи інший дизайн того, що розташовано на диску, але принцип ідентичний – обертовий диск, машинка на магнітику, кермо і передачі (які регулюють швидкість обертання диска).

"Tracer Gun" і пістолет

"Tracer Gun", 1966 і пістолет, 1988

Синенький модний радянський пістолет (1988 року випуску) скопіювали "Tracer Gun", який вийшов за 20 років до того у США, в честь серіалу "Стар Трек". Конструкція пістолетів ідентична, дуже схожий і сам дизайн.

"Tonka Tractor" і трактор "Петрушка"

"Tonka Tractor", 1967 і трактор "Петрушка", 1984

Тракторчиком "Петрушка" радянські дітлахи любили грати в пісочниці. Але і ця іграшка не оригінал – її скопіювали з "Tonka Reactor", яка вийшла в 70-ті роки. До того ж, як пише Мірович, "здерли все в нуль" – розкладку накладної металевої частини, дизайн коліс, сидіння і радіатори, компоновку і кількість деталей тощо.

"Tomy Waterful ring-toss" і "Жонглер"

"Tomy Waterful ring-toss", 1976 і "Жонглер", 1986

Незвичайну гру під назвою "Жонглер" у СРСР сплагіатили із західного аналога, який з'явився десятиліттям раніше. Тут, як і у випадку з трактом, – скопіювали повністю все, враховуючи дизайн.

"Tommy Aqua Action" і "Водінг"

"Tommy Aqua Action", 1983 і "Водінг", 1989

"Ще одна "водна" іграшка. Тут коментувати особливо нічого – за роком створення зрозуміло, що радянська гра з'явилася на 6 років пізніше за оригінальну", – зазначає блогер.

Баскетбол

Баскетбол

Ця популярна радянська настільна гра теж мала закордонний прототип. Прилади трохи відрізнялися дизайном, але принцип абсолютно однаковий.

"Sea Devil" і "Морський бій"

"Sea Devil", 1970 і "Морський бій", 1974

"Та годі, скажете ви, настільні ігри – то таке, але ось ігрові автомати в СРСР були свої власні! Ті самі – великі, лампові, п'ятнадцятикопійкові, з перископом, що грізно пах протигазною гумою. На жаль і ах, багато автоматів теж були скопійовані із закордонних аналогів", – відповів на можливе обурення з боку любителів СРСР Мірович.

Він підкреслив, що навіть улюблений для багатьох "Морський бій", який випустили у 1974 році, – це майже точна копія західного автомата "Sea Devil", який вийшов у 1970-му.

"Nintendo EGG" і "Ну, постривай!"

"Nintendo EGG", 1980 і "Ну, постривай!", 1984

Кишенькові ігрові прилади серії "Електроніка", які були останнім писком моди в пізньому СРСР, блогер теж назвав плагіатом. Так, відома гра "Ну, постривай!" була "дочиста злизана" з гри від японської компанії Nintendo "EGG".

"Octopus" і "Таємниці океану"

"Octopus" і "Таємниці океану"

Рідкісна і цікава гра "Таємниці океану" (1987 року випуску) теж була скопійована з гри від Nintendo під назвою "Octopus" (1981 рік).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про "суворі" іграшки в СРСР, які були дуже популярними та улюбленими для багатьох дітей.