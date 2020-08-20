Названо харчові звички з СРСР, від яких варто відмовитися

Радянського Союзу не існує вже 29 років, водночас харчові звички, які зародилися в ті часи, залишилися й донині.

Наприклад, багато хто продовжує слідувати радянським стереотипам харчування, хоча зараз можна харчуватися набагато краще й корисніше. Про декілька шкідливих, на думку декого, таких вподобань із СРСР пише "Рамблер".

Об'їдатися декількома стравами одразу

У публікації наголошується, нібито в Союзі вважали, що коли людина їсть тричі на день, то за одне приймання їжі потрібно з'їсти всього побільше. Можна згадати класичний радянський обід, який складався з трьох страв: велика тарілка супу чи борщу з хлібом, така ж із другим (найчастіше теж із хлібом) і компот, зазвичай із булочкою. Часто таке рясне приймання їжі за раз приводило до переїдання.

У СРСР обід був щільним, багато хто звик об'їдатися декількома стравами одразу і донині (pikabu.ru)

Снідати кашею

Сьогодні важко зустріти хоча б одну народжену за радянських часів людину, котру б турботливі батьки не змушували вранці їсти кашу. Найпопулярнішими тоді були манна, перлова, пшенична, гречана каші, які часто заправляли олією. Дехто дотримується цієї звички й сьогодні, проте замість корисних каш вибирає ті, які швидкого приготування. В останніх немає нічого хорошого – суцільний цукор і швидкі вуглеводи. Також зараз вибір смачних і корисних варіантів сніданків різноманітніший, тому, стверджують автори добірки поганих звичок з СРСР, немає сенсу обмежуватися кашами.

Банани в СРСР перестали бути екзотикою в 1991 році, до цього радянські люди смакували традиційними фруктами і роблять так досі (bigpicture.ru)

Пити мало води

Про користь і необхідність пити достатню кількість хорошої чистої води за часів Радянського Союзу майже ніхто не говорив. Тому багато хто досі не усвідомлює, що для нормальної роботи організму потрібно вживати не менше двох літрів води на день.

Їли тільки місцеві ягоди, овочі і фрукти

У СРСР харчуватися сезонними овочами та фруктами, які були вирощені на його території, було не модою, а необхідністю. Екзотичні фрукти тоді були в дефіциті й добре, коли під Новий рік комусь вдавалося купити солодкі апельсини або мандарини. Сьогодні ж вибір овочів, ягід і фруктів незвично великий, отже, зупинятися тільки на місцевих продуктах немає сенсу. Набагато корисніше, підкреслюють фахівці, нарівні з традиційними яблуками, сливами і грушами, вживати "іноземні" банани, ківі, ананаси, нектарини та інші корисні продукти, збагачуючи організм вітамінами в будь-який час року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мірович розповідав про "жахливі" побутові звички з СРСР, які зародилися в останні роки його існування і збереглися до цього часу.