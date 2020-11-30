Названо гормон, який може знизити ризик захворювання на COVID-19 на 30%

Природний гормон мелатонін пов'язують із зниженням ризику захворювання на коронавірус на 30%.

Про це йдеться у дослідженні "Підхід мережевої медицини до дослідження і популяційної перевірки проявів хвороби і перепрофілювання ліків для COVID-19" вчених інституту Wellcome Trust Sanger у Великобританії, опублікованому на Plos Biology.

Науковці обережно повідомляють про меншу частоту захворювань на COVID-19 та легший перебіг у пацієнтів, які приймають певні антидепресанти, а також медикаменти для лікування остеопорозу. Але останній та найбільш оптимістичний із таких трендів – мелатонін – природний гормон, задіяний у регуляції циркадних ритмів (день-ніч).

Водночас, зауважується, що не можна напевно стверджувати чи пов’язана ця асоціація із самим мелатоніном, чи ж із станом, через який його вживають. Також невідомо, як це працює в інших вікових, етнічних тощо групах та масштабах.

Однак вчені стверджують, що абсолютно точно відомо, що основна біологічна функція гормону – регуляція ритмів сну та активності, тому в людей, які мають розлади сну через порушення режиму, рівень мелатоніну зменшується, а його прийом – нормалізує життєдіяльність.

Відповідне дослідження у своєму Facebook прокоментувала київська лікарка Ксенія Хажиленко. За її словами, якщо навіть мелатонін не врятує від коронавірусу, то добре виспатися теж нікому не завадить.

"Це все до чого: доки науковці розбираються з доказовою базою, а ми чекаємо в черзі за вакциною – ніхто не заважає нам зайнятися такою приємною профілактикою, як повноцінно спати у спеціально відведені для цього природою часи, тим самим економити мелатонін для противірусного захисту. Спрацює чи ні невідомо, але принаймні виспатися можна", – наголосила Хажиленко.

Мелатонін може впливати на частоту захворювання на коронавірус Facebook Ксенії Хажиленко

Сон може бути профілактикою коронавірусу Facebook Ксенії Хажиленко

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