Названо головну причину погіршення статистики щодо COVID-19 в Україні

Збільшення щодобової кількості випадків коронавірусу (COVID-19) в Україні пов'язане не тільки зі збільшенням числа ПЛР-тестувань.

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Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в країні також спостерігається збільшення кількості звернень з симптомами коронавірусної хвороби і кількості госпіталізацій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А людина, яка опиняється в лікарні з COVID-19, має важкий перебіг хвороби", – зазначив він.

За словами Степанова, внаслідок фіксується велика кількість пневмоній, і це відбувається в червні, коли зазвичай вона суттєво падає.

"На сьогоднішній день ми маємо на добу від 700 до 1000 нових випадків пневмоній. Для прикладу, в травні, коли ми почали переходити до адаптивного карантину, ця кількість була близько 250-300 випадків на добу. Тобто відбулося збільшення майже у три рази", – підкреслив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 були виявлені за минулу добу.