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11 червня • оновлено в 11:20
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Названо головний спосіб передачі COVID-19

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Передача коронавірусної інфекції від зараженої людини до здорової в більшості випадків відбувається через руки.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург. Вона закликала українців дотримуватися елементарних правил гігієни.

За її словами, сплески захворювань COVID-19 не тільки в столиці, але й загалом по Україні, серед іншого, відбуваються через недотримання людьми карантинних обмежень.

Гінзбург запевняє, що COVID-19 в основному передається через руки

Гінзбург запевняє, що COVID-19 в основному передається через руки

"Ми не можемо нескінченно тримати людей в будинках, це не вихід. З іншого боку, люди повинні дотримуватися всіх карантинних вимог... До речі, COVID-19 спровокував розмови про те, про що ніхто раніше не говорив: майже 90% захворювань передається через руки", – зазначила Гінзбург.

Чиновниця вважає, що вітчизняна медична галузь вживає всіх необхідних заходів, щоб кількість нових хворих зменшувалася, але водночас щось зі свого боку повинні робити й самі громадяни.

"Тому що, якщо, наприклад, ви взялися за десять ручок різних установ і під'їздів, а потім потерли очі або під носом – ви можете захворіти. І навіть зараз не можна, щоб сіли десять осіб і розпивали в обідню перерву каву, тому що в кожному потенційно є COVID-19", – стверджує Гінзбург.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Німеччини перевірили, на яких поверхнях у будинках може жити COVID-19. Виявилося, що найвища концентрація вірусу присутня у стічних водах із раковин.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
вірус інфекція
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