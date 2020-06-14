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14 червня • оновлено в 09:41
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Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані. Мапа

  • Найбільше випадків зараження коронавірусом за добу виявлено у Львівській області – 139

  • У Києві за останню добу заразилися 66 осіб

  • На Закарпатті – 49 нових хворих на COVID-19

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Станом на 14 червня найбільше випадків зараження коронавірусом (COVID-19) зафіксовано в Чернівецькій області – 3 916. З них 47 випадків – за останню добу.

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Такі дані опубліковані на мапі поширення COVID-19 в Україні на сайті РНБО (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Наздоганяє Чернівецьку область місто Київ – 3 904 випадків (+66 за добу).

За ними слідують:

  • Львівська область – 2 797 випадків (+139 за добу),

  • Рівненська область – 2 341 випадок (+44 за добу),

  • Київська область – 1 995 випадків (+34 за добу),

  • Івано-Франківська область – 1728 (+33 за добу),

  • Закарпатська область – 1632 (+49 за добу).

Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані. Мапа
Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані. Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 червня в Україні офіційно підтверджено 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 648 за останню добу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус РНБО
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

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