Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані. Мапа

На Закарпатті – 49 нових хворих на COVID-19

У Києві за останню добу заразилися 66 осіб

Найбільше випадків зараження коронавірусом за добу виявлено у Львівській області – 139

Станом на 14 червня найбільше випадків зараження коронавірусом (COVID-19) зафіксовано в Чернівецькій області – 3 916. З них 47 випадків – за останню добу.

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Такі дані опубліковані на мапі поширення COVID-19 в Україні на сайті РНБО (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

COVID-19 в Україні

Наздоганяє Чернівецьку область місто Київ – 3 904 випадків (+66 за добу).

За ними слідують:

Львівська область – 2 797 випадків (+139 за добу),

Рівненська область – 2 341 випадок (+44 за добу),

Київська область – 1 995 випадків (+34 за добу),

Івано-Франківська область – 1728 (+33 за добу),

Закарпатська область – 1632 (+49 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 червня в Україні офіційно підтверджено 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них – 648 за останню добу.

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