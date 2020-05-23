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23 травня • оновлено в 10:10
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Названо епіцентри коронавірусу в Україні: статистика по областях

7.7т
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Станом на ранок суботи, 23 травня, лідерами антирейтингу із захворюваності на коронавірус в Україні є Чернівецька, Київська, Рівненська і Львівська області.

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Про це OBOZREVATEL стало відомо на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки України.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Найбільше заражених зареєстровано в Чернівецькій області – 2 964 осіб, з них 59 за останню добу. На другому місці антирейтингу залишається Київ – 2 569 (+47) осіб. У Київській області заразилося 1 375 осіб (+31). У Рівненській області виявлено 1 368 (+45) випадків COVID-19. Закриває топ-5 антирейтингу Львівська область, там заразилося 1 285 (+45) осіб.

Чернівецька область також є лідером за смертністю від захворювання, там померло 122 особи. Найбільшу кількість тих, хто вилікувався від COVID-19 в Україні, зафіксували в Тернопільській області – 758 пацієнтів.

Названо епіцентри коронавірусу в Україні: статистика по областях
Названо епіцентри коронавірусу в Україні: статистика по областях

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні офіційно підтверджено 20 580 випадків коронавірусу (COVID-19). Із них 432 факти зараження були виявлені за минулу добу.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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