Названо епіцентри коронавірусу в Україні: майже 200 випадків за добу

Рівненська область стала лідером за кількістю щоденно виявлених випадків коронавірусу. Минулої доби COVID-19 там діагностували в 178 осіб.

Про це свідчать дані від РНБО. На цьому під час на брифінгу 17 серпня наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Водночас епіцентрами коронавірусної хвороби в країні продовжують залишатися ще чотири регіони, де щодня реєструють понад 100 нових заражень.

Регіони-лідери за поширенням COVID-19 в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Зокрема, минулої доби в Чернівецькій області виявили ще 165 випадків COVID-19, в Івано-Франківській – 164, у Львівській – 124 та в місті Київ – 104.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Зауважимо, що в Чернівецькій області минулої доби не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу, натомість на Рівненщині від нього померло ще двоє осіб, на Івано-Франківщині – четверо, на Львівщині – шестеро та в Києві – один.

Водночас в Івано-Франківській області повністю подолати хворобу вдалося ще 128 пацієнтам, у Чернівецькій – 56, у Львівській – 21, у Рівненській – 17. А ось у Києві – нікому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 17 серпня, в Україні офіційно підтверджено 92 820 випадків коронавірусної інфекції. З них 1464 – було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 2089 осіб, а 48 164 пацієнтів повністю побороли хворобу.