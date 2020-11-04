Названо епіцентри COVID-19 в Україні: перейшли позначку в 850 випадків за добу

Марина Ліснічук Суспільство 09:22, 4.11.2020 Оновлено: 09:25, 4.11.2020

Столиця України Київ, а також Харківщина продовжують демонструвати лідерство щодо коронавірусу – за останню добу там його діагностували ще у 856 і 850 мешканців відповідно.

Як видно з даних на сайті РНБО, регіони помітно виділяються на фоні інших в Україні за щоденним приростом інфікованих. На цьому наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Загалом у країні, станом на 4 листопада, шість регіонів значно випереджають інших за кількістю виявлених випадків COVID-19 – понад пів тисячі за добу.

Крім вищевказаних, це також такі області:

  • Донецька – 636;

  • Одеська – 547;

  • Хмельницька – 511;

  • Львівська – 505.

Підкреслимо, що в Україні кількість заражень COVOD-19 останніми днями лише зростає, і 4 листопада країна встановила черговий "антирекорд" – 9524 діагностованих випадків коронавірусної хвороби. Загалом у країні підтверджено 420 617 заражень. Вірус забрав життя вже 7731 людини, а 176 404 пацієнти змогли вилікуватися.

Регіони-лідери щодо COVID-19 в Україні
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЗМІ заявили, що в Україні незабаром нібито планують ввести ще жорсткіші карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу. Серед них обговорюється варіант "карантину вихідного дня", запровадження комендантської години й дії "помаранчевої" епідемічної зони по всій країні.

  • Глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко зазначив, що влада може заборонити роботу закладів громадського харчування, фуд-кортів і розважальних зон в ТРЦ на три дні на тиждень.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив, що в Україні через зростання кількості нових заражених коронавірусом можуть ввести карантин вихідного дня. За його словами, МОЗ 4 листопада має намір просити Кабмін про посилення обмежень у країні.

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