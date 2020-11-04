Названо епіцентри COVID-19 в Україні: перейшли позначку в 850 випадків за добу

Столиця України Київ, а також Харківщина продовжують демонструвати лідерство щодо коронавірусу – за останню добу там його діагностували ще у 856 і 850 мешканців відповідно.

Як видно з даних на сайті РНБО, регіони помітно виділяються на фоні інших в Україні за щоденним приростом інфікованих. На цьому наголосив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Загалом у країні, станом на 4 листопада, шість регіонів значно випереджають інших за кількістю виявлених випадків COVID-19 – понад пів тисячі за добу.

Крім вищевказаних, це також такі області:

Донецька – 636;

Одеська – 547;

Хмельницька – 511;

Львівська – 505.

Підкреслимо, що в Україні кількість заражень COVOD-19 останніми днями лише зростає, і 4 листопада країна встановила черговий "антирекорд" – 9524 діагностованих випадків коронавірусної хвороби. Загалом у країні підтверджено 420 617 заражень. Вірус забрав життя вже 7731 людини, а 176 404 пацієнти змогли вилікуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL: