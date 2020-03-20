Одним із засобів зміцнення імунної системи в боротьбі з коронавірусом є питна вода.

Такий висновок озвучили індійські медики, повідомляє портал Times Now.

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань країни запевнили, що звичка пити воду грає ключову роль в підтримці здоров'я, забезпечує ефективну роботу всіх функцій внутрішніх органів і систем, покращує дію імунітету.

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"Окрім дотримання особистої гігієни шляхом частого миття рук, люди також повинні дотримуватися здорової дієти, кинути палити, підтримувати зволоженість організму – це відчутно знижує ризик зараження новою коронавірусноюінфекцією", – констатували медики.

За їх словами, вода покращує здатність організму боротися з коронавірусом за рахунок насичуваності киснем клітин. Отримуючи досить кисню, вони працюють на повну потужність, що підвищує їх здатність захищати тіло від будь-яких сторонніх патогенних речовин, які намагаються проникнути всередину.

Крім того це допоможе в регулюванні температури тіла. При виникненні лихоманки, що виявляється як симптом COVID-19, дуже важливо пити достатню кількість води.

Організм також стане активніше виводити частинки вірусу, що проник у нього, тим самим прискорюючи одужання.

"Коли ми хворі, ми втрачаємо багато вологи у вигляді слизу, що є способом видалення організмом хвороботворних мікробів. Випиваючи достатньо води, ми допомагаємо тілу видаляти більше слизу разом із патогенами", – резюмували медики.

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