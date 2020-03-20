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20 березня • оновлено в 09:09
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Названо ефективний засіб профілактики коронавірусу

17.8т
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Одним із засобів зміцнення імунної системи в боротьбі з коронавірусом є питна вода.

Такий висновок озвучили індійські медики, повідомляє портал Times Now.

Експерти Центру з контролю і профілактики захворювань країни запевнили, що звичка пити воду грає ключову роль в підтримці здоров'я, забезпечує ефективну роботу всіх функцій внутрішніх органів і систем, покращує дію імунітету.

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Названо ефективний засіб профілактики коронавірусу

Названо ефективний засіб профілактики коронавірусу

Деловая столица

"Окрім дотримання особистої гігієни шляхом частого миття рук, люди також повинні дотримуватися здорової дієти, кинути палити, підтримувати зволоженість організму це відчутно знижує ризик зараження новою коронавірусноюінфекцією", – констатували медики.

За їх словами, вода покращує здатність організму боротися з коронавірусом за рахунок насичуваності киснем клітин. Отримуючи досить кисню, вони працюють на повну потужність, що підвищує їх здатність захищати тіло від будь-яких сторонніх патогенних речовин, які намагаються проникнути всередину.

Крім того це допоможе в регулюванні температури тіла. При виникненні лихоманки, що виявляється як симптом COVID-19, дуже важливо пити достатню кількість води.

Організм також стане активніше виводити частинки вірусу, що проник у нього, тим самим прискорюючи одужання.

"Коли ми хворі, ми втрачаємо багато вологи у вигляді слизу, що є способом видалення організмом хвороботворних мікробів. Випиваючи достатньо води, ми допомагаємо тілу видаляти більше слизу разом із патогенами", – резюмували медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики сказали, який антисептик вбиває збудників коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Странно. Я всегда думал, что насыщение кислородом происходит дыханием через лёгкие, а оказывается через воду. Так зачем тогда дышать, если вместо этого можно воду пить. Блин, нет предела человеческой глупости.
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