За часів СРСР дітям крім звичайних імен, давали такі, що були пов'язаний з комуністичною партією або Жовтневою революцією.
Як пише "Дилетант", імена новонародженим давали в залежності від географічних місць або партійних гасел.
Географія і пори року
Так, дітей часто називали Декабріна, Ноябріна, Сентябріна або революційне Октябріна. Також можна було почути такі імена, як Каїр, Ліма, Париж, Гімалаї, Алтай, Ангара, Урал і Авксома (Москва навпаки).
Діти в СРСР
Природа
Серед природних явищ часто зустрічалися варіації імен Дуб, Береза, Вільха або Гвоздика.
Наука
Радянські батьки любили давати похідні імена: Алгебріна, Ампер, Гіпотенуза, Дрезина, Ом, Електрина. Також дітей називали на честь хімічних елементів: Граніт, Рубін, Радій, Вольфрам, Гелій, Аргенто, Іридій.
Радянські гасла
Дазвсемір - від "Хай живе всесвітня революція!".
Даздранагон - від "Хай живе народ Гондурасу!".
Даздраперма - від "Хай живе Перше травня!".
Даздрасмигда - від "Хай живе змичка міста і села!".
Даздрасен - від "Хай живе Сьоме листопада!".
Даліс - від "Хай живуть Ленін і Сталін!".
Дамір (а) - від гасел "Даєш світову революцію!", "Хай живе світова революція" або "Хай живе мир".
Дасдгес - від "Хай живуть будівельники ДніпроГЕСу!"
Поділ - від скорочення гасла "Справа Леніна живе".
Делеор - від "Справа Леніна - Жовтнева революція".
Демір - від скорочення гасла "Даєш світову революцію!".
Крім того зустрічалися скорочення від назв товариств або організацій.
Автодор - від скороченої назви "Товариства сприяння розвитку автомобілізму і поліпшенню доріг".
Агітпроп - від скороченої назви (до 1934 року) Відділу агітації та пропаганди при ЦК ВКП (б).
Барикад (жіночий варіант імені - Барикада).
Борець - від борців за справедливість революції і не тільки.
Военмора - від скорочення словосполучення "військовий моряк".
Вождь - тут все зрозуміло.
Гласп - імовірно від "гласність друку".
Кармен, Кармен - від скорочення назви Червона армія
Кід - від скорочення словосполучення "комуністичний ідеал".
Кім- від назви організації Комуністичний інтернаціонал молоді.
Кравасіл - (Червона армія найсильніша)
Кукуцаполь - від скорочення гасла часів правління Н. С. Хрущова "Кукурудза - цариця полів".
Націонал - від скорочення слова інтернаціонал.
Пячегод - скорочення від гасла "П'ятирічку - за чотири роки!".
Ревволь - від скорочення словосполучення "революційна воля".
Ревдар - від скорочення словосполучення "революційний дар".
Серп-І-Молот - складені ім'я; від радянської геральдичної емблеми.
Коммунера - від скорочення словосполучення комуністична ера.
Іскра - від номінальною іменника (саме так звуть головну героїню повісті Бориса Васильєва "Завтра була війна").
Лаіля - від скорочення словосполучення "лампочка Ілліча".
Люція - від Революція.
Перемога - від номінальною іменника.
Праздносвета - від скорочення словосполучення "свято радянської влади".
Реввола - від скорочення словосполучення "революційна хвиля".
Діти в СРСР
Вожді, революційні діячі та герої СРСР
Бестрева - від скорочення словосполучення "Берія - страж революції".
Бухаріна - від прізвища Н. І. Бухаріна.
Будьона - від прізвища С. М. Будьонного.
Валтерперженка - від скорочення словосполучення "Валентина Терешкова - перша жінка-космонавт".
Дзерж - на прізвище Ф. Е. Дзержинського.
Дзефа - від прізвища та імені Дзержинського, Фелікс.
Коллонтай - від прізвища партійного і державного діяча Олександри Коллонтай.
Ледат - від Лев Давидович Троцький.
Меліс (Мелс) - скорочення від прізвищ Маркс, Енгельс, Ленін і Сталін.
Нісерха - від скорочення імені, по батькові та прізвища Микита Сергійович Хрущов.
Орджоніка - від прізвища Г. К. Орджонікідзе.
Юргоз - Юрій Гагарін облетів Землю.
Діти в СРСР
Ленін
Окремо стояли імена, які були утворені від імені Леніна (Ульянова) Володимира Ілліча.
Варлен - Велика армія Леніна
Відлен - від скорочення словосполучення "великі ідеї Леніна.
Віл (а) - від ініціалів імені, по батькові та прізвища Володимир Ілліч Ленін.
Вілен (а) - скорочення від Володимир Ілліч Ленін.
Віленор - від скорочення гасла "В. І. Ленін - батько революції".
Віліана - від скорочення словосполучення "В. І. Ленін і Академія наук".
Вілівс - від ініціалів імені, по батькові та прізвища Володимир Ілліч Ленін і Йосип Віссаріонович Сталін.
Вілік - Володимир Ілліч Ленін і Комунізм.
Віліч - скорочення від імені і по батькові Володимир Ілліч.
Вілюра (а) - ім'я має декілька варіантів розшифровки: від скорочення словосполучень "Володимир Ілліч любить робочих", "Володимир Ілліч любить Росію" або "Володимир Ілліч любить Батьківщину".
Вінун - від скорочення гасла "Володимир Ілліч не помре ніколи".
Замвіл - від скорочення словосполучення "заступник В. І. Леніна".
Ідлен - від скорочення словосполучення "ідеї Леніна".
Ізаіль, Ізіль - від скорочення словосполучення "виконавець заповітів Ілліча".
Лелюд - від скорочення гасла "Ленін любить дітей".
Ленгенмір - від скорочення гасла "Ленін - геній світу".
Леннор (а), Ленора - від скорочення гасла "Ленін - наша зброя".
Нінель - від зворотного прочитання прізвища Ленін.
Плінта - від скорочення словосполучення "партія Леніна і народна трудова армія".
Лентробух - від скорочення прізвищ Ленін, Троцький, Бухарін.
Лентрош - від скорочення прізвищ Ленін, Троцький, Шаумян.
Лес - за першими літерами прізвищ Ленін, Сталін.
Лестак - від скорочення гасла "Ленін, Сталін, комунізм!".
Лестабер - за першими літерами прізвищ Ленін, Сталін, Берія.
Діти в СРСР
Сталін
Сталбер - від скорочення прізвищ Сталін і Берія.
Сталь - від скорочення прізвищ Сталін, Ленін.
Сталенберія - від скорочення Сталін, Ленін, Берія.
Сталеніта - від скорочення прізвищ Сталін, Ленін.
Сталет - від скорочення прізвищ Сталін, Ленін, Троцький.
Сталь - від скорочення прізвища та ініціалів Сталін І. В.
Сталік - від прізвища І. В. Сталіна.
Сталіна - також на прізвище Сталіна.
Діти в СРСР
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