За часів СРСР дітям крім звичайних імен, давали такі, що були пов'язаний з комуністичною партією або Жовтневою революцією.

Як пише "Дилетант", імена новонародженим давали в залежності від географічних місць або партійних гасел.

Географія і пори року

Так, дітей часто називали Декабріна, Ноябріна, Сентябріна або революційне Октябріна. Також можна було почути такі імена, як Каїр, Ліма, Париж, Гімалаї, Алтай, Ангара, Урал і Авксома (Москва навпаки).

Діти в СРСР

Природа

Серед природних явищ часто зустрічалися варіації імен Дуб, Береза, Вільха або Гвоздика.

Наука

Радянські батьки любили давати похідні імена: Алгебріна, Ампер, Гіпотенуза, Дрезина, Ом, Електрина. Також дітей називали на честь хімічних елементів: Граніт, Рубін, Радій, Вольфрам, Гелій, Аргенто, Іридій.

Радянські гасла

Дазвсемір - від "Хай живе всесвітня революція!".

Даздранагон - від "Хай живе народ Гондурасу!".

Даздраперма - від "Хай живе Перше травня!".

Даздрасмигда - від "Хай живе змичка міста і села!".

Даздрасен - від "Хай живе Сьоме листопада!".

Даліс - від "Хай живуть Ленін і Сталін!".

Дамір (а) - від гасел "Даєш світову революцію!", "Хай живе світова революція" або "Хай живе мир".

Дасдгес - від "Хай живуть будівельники ДніпроГЕСу!"

Поділ - від скорочення гасла "Справа Леніна живе".

Делеор - від "Справа Леніна - Жовтнева революція".

Демір - від скорочення гасла "Даєш світову революцію!".

Крім того зустрічалися скорочення від назв товариств або організацій.

Автодор - від скороченої назви "Товариства сприяння розвитку автомобілізму і поліпшенню доріг".

Агітпроп - від скороченої назви (до 1934 року) Відділу агітації та пропаганди при ЦК ВКП (б).

Барикад (жіночий варіант імені - Барикада).

Борець - від борців за справедливість революції і не тільки.

Военмора - від скорочення словосполучення "військовий моряк".

Вождь - тут все зрозуміло.

Гласп - імовірно від "гласність друку".

Кармен, Кармен - від скорочення назви Червона армія

Кід - від скорочення словосполучення "комуністичний ідеал".

Кім- від назви організації Комуністичний інтернаціонал молоді.

Кравасіл - (Червона армія найсильніша)

Кукуцаполь - від скорочення гасла часів правління Н. С. Хрущова "Кукурудза - цариця полів".

Націонал - від скорочення слова інтернаціонал.

Пячегод - скорочення від гасла "П'ятирічку - за чотири роки!".

Ревволь - від скорочення словосполучення "революційна воля".

Ревдар - від скорочення словосполучення "революційний дар".

Серп-І-Молот - складені ім'я; від радянської геральдичної емблеми.

Коммунера - від скорочення словосполучення комуністична ера.

Іскра - від номінальною іменника (саме так звуть головну героїню повісті Бориса Васильєва "Завтра була війна").

Лаіля - від скорочення словосполучення "лампочка Ілліча".

Люція - від Революція.

Перемога - від номінальною іменника.

Праздносвета - від скорочення словосполучення "свято радянської влади".

Реввола - від скорочення словосполучення "революційна хвиля".

Діти в СРСР

Вожді, революційні діячі та герої СРСР

Бестрева - від скорочення словосполучення "Берія - страж революції".

Бухаріна - від прізвища Н. І. Бухаріна.

Будьона - від прізвища С. М. Будьонного.

Валтерперженка - від скорочення словосполучення "Валентина Терешкова - перша жінка-космонавт".

Дзерж - на прізвище Ф. Е. Дзержинського.

Дзефа - від прізвища та імені Дзержинського, Фелікс.

Коллонтай - від прізвища партійного і державного діяча Олександри Коллонтай.

Ледат - від Лев Давидович Троцький.

Меліс (Мелс) - скорочення від прізвищ Маркс, Енгельс, Ленін і Сталін.

Нісерха - від скорочення імені, по батькові та прізвища Микита Сергійович Хрущов.

Орджоніка - від прізвища Г. К. Орджонікідзе.

Юргоз - Юрій Гагарін облетів Землю.

Діти в СРСР

Ленін

Окремо стояли імена, які були утворені від імені Леніна (Ульянова) Володимира Ілліча.

Варлен - Велика армія Леніна

Відлен - від скорочення словосполучення "великі ідеї Леніна.

Віл (а) - від ініціалів імені, по батькові та прізвища Володимир Ілліч Ленін.

Вілен (а) - скорочення від Володимир Ілліч Ленін.

Віленор - від скорочення гасла "В. І. Ленін - батько революції".

Віліана - від скорочення словосполучення "В. І. Ленін і Академія наук".

Вілівс - від ініціалів імені, по батькові та прізвища Володимир Ілліч Ленін і Йосип Віссаріонович Сталін.

Вілік - Володимир Ілліч Ленін і Комунізм.

Віліч - скорочення від імені і по батькові Володимир Ілліч.

Вілюра (а) - ім'я має декілька варіантів розшифровки: від скорочення словосполучень "Володимир Ілліч любить робочих", "Володимир Ілліч любить Росію" або "Володимир Ілліч любить Батьківщину".

Вінун - від скорочення гасла "Володимир Ілліч не помре ніколи".

Замвіл - від скорочення словосполучення "заступник В. І. Леніна".

Ідлен - від скорочення словосполучення "ідеї Леніна".

Ізаіль, Ізіль - від скорочення словосполучення "виконавець заповітів Ілліча".

Лелюд - від скорочення гасла "Ленін любить дітей".

Ленгенмір - від скорочення гасла "Ленін - геній світу".

Леннор (а), Ленора - від скорочення гасла "Ленін - наша зброя".

Нінель - від зворотного прочитання прізвища Ленін.

Плінта - від скорочення словосполучення "партія Леніна і народна трудова армія".

Лентробух - від скорочення прізвищ Ленін, Троцький, Бухарін.

Лентрош - від скорочення прізвищ Ленін, Троцький, Шаумян.

Лес - за першими літерами прізвищ Ленін, Сталін.

Лестак - від скорочення гасла "Ленін, Сталін, комунізм!".

Лестабер - за першими літерами прізвищ Ленін, Сталін, Берія.

Діти в СРСР

Сталін

Сталбер - від скорочення прізвищ Сталін і Берія.

Сталь - від скорочення прізвищ Сталін, Ленін.

Сталенберія - від скорочення Сталін, Ленін, Берія.

Сталеніта - від скорочення прізвищ Сталін, Ленін.

Сталет - від скорочення прізвищ Сталін, Ленін, Троцький.

Сталь - від скорочення прізвища та ініціалів Сталін І. В.

Сталік - від прізвища І. В. Сталіна.

Сталіна - також на прізвище Сталіна.

Діти в СРСР

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