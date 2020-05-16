Названо дитячі загадки з підступом для розуму

Існує кілька дитячих загадок, які можуть застати зненацька дорослих. Для їх вирішення не потрібні точні математичні підрахунки, а тільки логічне мислення.

OBOZREVATEL зібрав цікаві головоломки, які не відразу можна відгадати.

Загадка 1

На підлогу поклали олівець і попросили кількох людей по черзі через нього перестрибнути. Із завданням не впорався ніхто. Чому?

Загадки Ілюстрація

Загадка 2

Ірі та Маші подарували по коробці, в кожній з яких 12 цукерок. Іра з'їла кілька цукерок. Маша з'їла стільки цукерок, скільки залишилося в коробці у Іри. Скільки цукерок залишилося в Іри і Маші на двох?

Загадка 3

У селі жив дивний чоловік. Улюбленою забавою жителів і гостей села була наступна. Диваку пропонували на вибір монету в 10 центів і паперову купюру в 10 доларів. Людина завжди вибирав монету. Чому?

Відповіді можна дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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