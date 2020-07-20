Названо дев’ять регіонів України, не готових до послаблення карантину

Київ знову потрапив до списку регіонів, не готових до послаблення карантину.

Вісім областей і столиця України Київ не готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через коронавірус.

Деякі області не відповідають одразу двом показникам для цього. Оновлений список оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зауважимо, що за останню добу до переліку регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, знову ввійшла столиця.

Зокрема, до наступного етапу зняття обмежень не готові:

м. Київ

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів в областях України станом на 20 липня (moz.gov.ua)

За даними МОЗ, у Києві, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Одеській областях спостерігається надто висока динаміка виявлення нових хворих на коронавірус. Також на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині та Харківщині досі фіксують великий коефіцієнт виявлення випадків зараження COVID-19. У Чернігівській області міністерство вказало на малу кількість тестувань, Закарпаття ж не відповідає показнику завантаженості ліжок у лікарнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 20 липня в Україні офіційно підтверджено 59 493 випадки коронавірусної інфекції, з яких 651 виявили за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли 1 498 осіб, а 31 439 пацієнтів повністю побороли хворобу.