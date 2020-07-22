Названо девайси-прообрази сучасної техніки з СРСР
У Радянському Союзі випускали безліч побутових приладів, які були копією західної техніки, інші ж – оригінальними розробками радянських вчених.
Деякі прилади, зроблені у 1980-ті роки, зараз можна купити в інтернеті. Про дев'ять девайсів із СРСР, які вважаються прообразами сучасної техніки, пише "РБК-Стиль".
Серед них лазерні програвачі, кухонні комбайни, вафельниці, кіновізори та інші. Цікаво, що за цими радянськими гаджетами активно полюють колекціонери – насамперед, через дизайн, хоча деякими пристроями можна користуватися досі.
Ноутбук ПК-300
Перший радянський портативний комп'ютер вийшов у Білорусі. Він називався ПК-300, але з'явився під маркою "Електроніка". ПК було виготовлено за японським зразком – за основу розробники взяли ноутбук T1100 PLUS фірми Toshiba, випущений у 1986 році. Вітчизняні інженери створили власні аналоги практично всіх компонентів прототипу й запустили ноутбук у виробництво в 1991 році. Комп'ютер мав 640 Кбайт вбудованої оперативної пам'яті, важив 4,5 кг і міг працювати без підзарядки 1,5 години.
Кіновізор "Колобок"
Він поєднував маленьку камеру та відеоплеєр, до яких додавалися касети з мультфільмами на плівці 8 мм. Екраном було вічко камери, тому дивитися кіно можна було на ходу. Плеєр дозволяв крутити плівку на різній швидкості та в зворотну сторону. Крім кіновізоров, існували також проєктори для демонстрації відеофільмів і стереоскопи, які фактично працювали за технологією, яка стала прообразом 3D.
Вафельница "Ласунка"
Популярну в 1980-і роки електровафельницю "Ласунка", яку зробив литовський завод "Спаліс", можна купити і сьогодні. За функціями і дизайном радянська вафельница не надто відрізняється від сучасних вітчизняних і зарубіжних аналогів, а її термін служби – 10 років – вищий, ніж у нових приладів.
Кондиціонер БК
Побутові кондиціонери почали випускати в 1970-і роки. Вони вийшли гучними і габаритними, але були надійними, простими в обслуговуванні й працювали довгі роки.
Навушники ТА-56М
Прообраз сучасної гарнітури – "вушний телефон" ТМ-2 від заводу "Октава" – в СРСР існував із 1961 року. Іншим популярним виробом "Октави" були ТА-56М – навушники, про які мріяли радіоаматори всього Радянського Союзу.
Мікрохвильова піч "Електроніка"
СВЧ-печі в Радянському Союзі випускалися, але в невеликій кількості та за високою ціною. У серійне виробництво техніка надійшла в кінці 1970-х років – перша радянська мікрохвильовка була випущена в 1978 році заводом "Плутон". З середини 1980-х років девайси виходили під маркою "Електроніка". Також у продажу були українські печі "Мрія МВ" і "Дніпрянка".
Лазерний програвач "Естонія"
За основу для першого лазерного радянського програвача "Естонія ЛП 010" естонські інженери взяли апарат марки Phillips. Імовірно, девайс був створений в 1984-1985 роки. Дістати "Естонію ЛП 010" і наступну "Естонію 001" – ще одну копію Phillips, випущену в 1989 році, у вільному продажу було майже неможливо через обмежений випуск і високу ціну.
Кухонний комбайн "Мрія"
Значну частину радянської побутової електротехніки, від прасок до кавоварок, випускав латвійський завод "Страуме". Серед розробок підприємства був однойменний двошвидкісний кухонний процесор, що включав блендер, м'ясорубку-подрібнювач, млинок для кави і соковижималку. Крім цього, в Харкові проводилися кухонні комбайни під маркою "Мрія". Цей український апарат був функціональнішим за латвійський: оснащений овочерізкою, пристосуваннями для замішування тіста і збивання коктейлів.
Електронна гра "Електроніка ІМ 02"
У серію ігор, що випускалися під маркою "Електроніка", входили кишенькові і настільні пристрої, ігрові приставки, а також роботи і музичні інструменти. Першою розробкою підприємства в 1984 році стала гра "Ну, постривай!" з Вовком і Зайцем із однойменного мультфільму. Ще одна популярна гра "Суперкубик" – спрощений варіант "Тетрісу". Продукція "Електроніки" частково копіювала портативний ігровий пристрій Game&Watch японської компанії Nintendo з іграми "Таємниці океану", "Веселий кухар", "Міккі-Маус", "Нічні злодюжки", "Веселі футболісти". Також у СРСР випускали шахові комп'ютери з функцією запису ходів і багатофункціональні пристрої для вивчення іноземної мови. В "Електроніку ІМ-45" входили п'ять навчальних ігор із англійської, калькулятор, годинник і будильник. Серія випускалася до середини 1990-х років і досі користується попитом серед колекціонерів.
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