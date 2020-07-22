Названо девайси-прообрази сучасної техніки з СРСР

У Радянському Союзі випускали безліч побутових приладів, які були копією західної техніки, інші ж – оригінальними розробками радянських вчених.

Деякі прилади, зроблені у 1980-ті роки, зараз можна купити в інтернеті. Про дев'ять девайсів із СРСР, які вважаються прообразами сучасної техніки, пише "РБК-Стиль".

Серед них лазерні програвачі, кухонні комбайни, вафельниці, кіновізори та інші. Цікаво, що за цими радянськими гаджетами активно полюють колекціонери – насамперед, через дизайн, хоча деякими пристроями можна користуватися досі.

Ноутбук ПК-300 (wikimedia.org)

Ноутбук ПК-300

Перший радянський портативний комп'ютер вийшов у Білорусі. Він називався ПК-300, але з'явився під маркою "Електроніка". ПК було виготовлено за японським зразком – за основу розробники взяли ноутбук T1100 PLUS фірми Toshiba, випущений у 1986 році. Вітчизняні інженери створили власні аналоги практично всіх компонентів прототипу й запустили ноутбук у виробництво в 1991 році. Комп'ютер мав 640 Кбайт вбудованої оперативної пам'яті, важив 4,5 кг і міг працювати без підзарядки 1,5 години.

Кіновізор "Колобок" (wikimedia.org)

Кіновізор "Колобок"

Він поєднував маленьку камеру та відеоплеєр, до яких додавалися касети з мультфільмами на плівці 8 мм. Екраном було вічко камери, тому дивитися кіно можна було на ходу. Плеєр дозволяв крутити плівку на різній швидкості та в зворотну сторону. Крім кіновізоров, існували також проєктори для демонстрації відеофільмів і стереоскопи, які фактично працювали за технологією, яка стала прообразом 3D.

Вафельница "Ласунка" (krsk.au.ru)

Вафельница "Ласунка"

Популярну в 1980-і роки електровафельницю "Ласунка", яку зробив литовський завод "Спаліс", можна купити і сьогодні. За функціями і дизайном радянська вафельница не надто відрізняється від сучасних вітчизняних і зарубіжних аналогів, а її термін служби – 10 років – вищий, ніж у нових приладів.

Кондиціонер БК (wikimedia.org)

Кондиціонер БК

Побутові кондиціонери почали випускати в 1970-і роки. Вони вийшли гучними і габаритними, але були надійними, простими в обслуговуванні й працювали довгі роки.

Навушники ТА-56М (rw6ase.narod.ru)

Навушники ТА-56М

Прообраз сучасної гарнітури – "вушний телефон" ТМ-2 від заводу "Октава" – в СРСР існував із 1961 року. Іншим популярним виробом "Октави" були ТА-56М – навушники, про які мріяли радіоаматори всього Радянського Союзу.

Мікрохвильова піч "Електроніка" (wikimedia.org)

Мікрохвильова піч "Електроніка"

СВЧ-печі в Радянському Союзі випускалися, але в невеликій кількості та за високою ціною. У серійне виробництво техніка надійшла в кінці 1970-х років – перша радянська мікрохвильовка була випущена в 1978 році заводом "Плутон". З середини 1980-х років девайси виходили під маркою "Електроніка". Також у продажу були українські печі "Мрія МВ" і "Дніпрянка".

Лазерний програвач "Естонія" (red-innovations.su)

Лазерний програвач "Естонія"

За основу для першого лазерного радянського програвача "Естонія ЛП 010" естонські інженери взяли апарат марки Phillips. Імовірно, девайс був створений в 1984-1985 роки. Дістати "Естонію ЛП 010" і наступну "Естонію 001" – ще одну копію Phillips, випущену в 1989 році, у вільному продажу було майже неможливо через обмежений випуск і високу ціну.

Кухонний комбайн "Мрія" (festima.ru)

Кухонний комбайн "Мрія"

Значну частину радянської побутової електротехніки, від прасок до кавоварок, випускав латвійський завод "Страуме". Серед розробок підприємства був однойменний двошвидкісний кухонний процесор, що включав блендер, м'ясорубку-подрібнювач, млинок для кави і соковижималку. Крім цього, в Харкові проводилися кухонні комбайни під маркою "Мрія". Цей український апарат був функціональнішим за латвійський: оснащений овочерізкою, пристосуваннями для замішування тіста і збивання коктейлів.

Електронна гра "Електроніка ІМ 02" (wikimedia.org)

Електронна гра "Електроніка ІМ 02"

У серію ігор, що випускалися під маркою "Електроніка", входили кишенькові і настільні пристрої, ігрові приставки, а також роботи і музичні інструменти. Першою розробкою підприємства в 1984 році стала гра "Ну, постривай!" з Вовком і Зайцем із однойменного мультфільму. Ще одна популярна гра "Суперкубик" – спрощений варіант "Тетрісу". Продукція "Електроніки" частково копіювала портативний ігровий пристрій Game&Watch японської компанії Nintendo з іграми "Таємниці океану", "Веселий кухар", "Міккі-Маус", "Нічні злодюжки", "Веселі футболісти". Також у СРСР випускали шахові комп'ютери з функцією запису ходів і багатофункціональні пристрої для вивчення іноземної мови. В "Електроніку ІМ-45" входили п'ять навчальних ігор із англійської, калькулятор, годинник і будильник. Серія випускалася до середини 1990-х років і досі користується попитом серед колекціонерів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як виглядали перші радянські ноутбук, мобільний та інші так звані гаджети Made in USSR.