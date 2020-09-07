Названо чотири найбезглуздіші вигадки в підручниках історії часів СРСР

В СРСР автори шкільних підручників з історії нерідко вдавалися до спотворення фактів на догоду існуючому режиму.

Так, наприклад, перший радянський підручник історії для 3-4 класів під редакцією Андрія Шестакова "Короткий курс історії СРСР" (1937) був переповнений історичними "помилками", які десятиліттями прищеплювалися дітям. OBOZREVATEL розповідає докладніше про найбезглуздіші з них.

Примусове хрещення Сибіру

У підручнику Шестакова стверджується, що тубільців у Сибіру всіляко гнобили царські воєводи і купці, нібито їх насильно примушували хреститися і дарувати подарунки священнослужителям.

Насправді, на думку сучасних істориків, масового примусового хрещення тубільців у Сибіру не було. Крім того, воєводам це було невигідно, оскільки звернені в християнство на деякий час звільнялися від сплати податей. Що стосується подарунків, не вони дарували їх священикам, а самі отримували від царської влади.

"Короткий курс історії СРСР" вийшов в 1937 році тиражем в 5 мільйонів Фото: bidspirit.com

На догоду Сталіну: грузини – найдавніший народ

У тому ж "Короткому курсі" окрему увагу приділено історії батьківщини Сталіна, яку автор підносить як "найдавнішу республіку". Так, зокрема, стверджується, що "перше царство Закавказзя називалося Урарту в районі Арарату біля Ванського озера" і "було державою родоначальників нинішньої Грузії".

Хто організував революцію

Книга Шестакова подає "сталінську" версію подій 1917 року: нібито революцією керував так званий "бойовий центр з керівництва повстанням", куди входили Сталін і більшовики, що стали на його бік.

Насправді сьогодні історики вважають, що захоплення влади в Петрограді 25 жовтня 1917 року організував Військово-революційний комітет Петроградської ради, а лідерами перевороту були Ленін, Троцький, Антонов-Овсієнко, Подвойський та Лазимир.

У радянському підручнику історії Сталін подавався лідером Жовтневої революції, про роль Леніна замовчувалося Фото: diletant.media

Іван Грозний і перша друкарня

Шестаков стверджує, що відкрита за Івана Грозного перша друкарня нібито друкувала книги, що "прославляли царську владу" "під особливим його наглядом". Однак у першій у Москві друкарні насправді друкувалися насамперед віронавчальні, християнські книги: "Апостол", "Часослов", "Азбука".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що історики викрили фейки Путіна: "Сталін не зустрічався з Гітлером, а війна розв'язалася через Польщу".

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