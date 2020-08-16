Названо 5 регіонів України із антирекордом COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 09:50, 16.08.2020 Оновлено: 09:50, 16.08.2020

Станом на ранок 16 серпня найбільший приріст захворюваності на коронавірус COVID-19 був зафіксований у п’яти регіонах. Сумарно за добу в них захворіло 842 особи.

Як повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони, мова йде про Харківську, Чернівецьку та Івано-Франківську області, місто Київ, а також Львівщину.

Зокрема епідеміологічна картина за минулу добу там виглядає так:

  • Харківська область – 228 нових хворих за добу (6 065 всього);

  • Чернівецька область – 183 нових випадки, (7 617 загалом), +2 смерті;

  • Івано-Франківська область – 158 нових заражень (6 626 від початку пандемії);

  • місто Київ – 146 нових випадків (10 538 загалом), +2 смерті;

  • Львівська область – 127 нових фактів інфікування, (11 951 в цілому), +4 смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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