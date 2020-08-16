Названо 5 регіонів України із антирекордом COVID-19

Станом на ранок 16 серпня найбільший приріст захворюваності на коронавірус COVID-19 був зафіксований у п’яти регіонах. Сумарно за добу в них захворіло 842 особи.

Як повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони, мова йде про Харківську, Чернівецьку та Івано-Франківську області, місто Київ, а також Львівщину.

Зокрема епідеміологічна картина за минулу добу там виглядає так:

Харківська область – 228 нових хворих за добу (6 065 всього);

Чернівецька область – 183 нових випадки, (7 617 загалом), +2 смерті;

Івано-Франківська область – 158 нових заражень (6 626 від початку пандемії);

місто Київ – 146 нових випадків (10 538 загалом), +2 смерті;

Львівська область – 127 нових фактів інфікування, (11 951 в цілому), +4 смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на ранок неділі, 16 серпня, в Україні офіційно підтверджено 91 356 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 637 виявлені за минулу добу.

Жертвами пандемії вже стали 2 068 українців (+24 за добу), а 47 822 пацієнти (+392 за добу) повністю побороли хворобу.

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