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Названо 5 регіонів України із антирекордом COVID-19

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
4,8 т.

  • Станом на ранок 16 серпня 5 регіонів України стали антилідерами за приростом захворюваності на COVID-19

  • За добу у них захворіли 842 особи та померли 8 пацієнтів

Пандемія в Україні

Пандемія в Україні.

Станом на ранок 16 серпня найбільший приріст захворюваності на коронавірус COVID-19 був зафіксований у п’яти регіонах. Сумарно за добу в них захворіло 842 особи.

Як повідомляється на сайті Ради національної безпеки і оборони, мова йде про Харківську, Чернівецьку та Івано-Франківську області, місто Київ, а також Львівщину.

Зокрема епідеміологічна картина за минулу добу там виглядає так:

  • Харківська область – 228 нових хворих за добу (6 065 всього);

  • Чернівецька область – 183 нових випадки, (7 617 загалом), +2 смерті;

  • Івано-Франківська область – 158 нових заражень (6 626 від початку пандемії);

  • місто Київ – 146 нових випадків (10 538 загалом), +2 смерті;

  • Львівська область – 127 нових фактів інфікування, (11 951 в цілому), +4 смерті.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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