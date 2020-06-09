Названо 5 країн, з якими Україна може відновити авіасполучення

Міністерство закордонних справ України заявило про позитивні сигнали в питанні відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром.

Деталі уточнив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами дипломата, в першу чергу, Україна буде відкривати авіасполучення з країнами, де, крім контрольованої епідемічної ситуації, вже діє регулярне авіасполучення, а також відсутні обмеження на в'їзд громадян нашої країни.

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"Ми активно продовжуємо опрацьовувати відповідні питання на двосторонньому рівні, і зараз є позитивні сигнали, що дозволяють очікувати відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром. Наші дипломати перебувають в активному переговорному процесі ще з цілою низкою держав, і в міру прогресу ми будемо обов'язково інформувати суспільство ", – сказав Енин.

Заступник міністра розповів, що МЗС веде активні консультації щодо поступового відновлення авіаційного сполучення з іншими країнами.

"Ми, безумовно, розраховуємо, що країни, які скасували регулярне авіасполучення, поступово будуть його відкривати, почавши, перш за все з внутрішніх рейсів. Також країни поступово зніматимуть обмеження для категорій громадян, яким дозволяється в'їзд в країну. У ЄС це стосуватиметься, перш за все, громадян ЄС ", – пояснив Енин.

За його словами, практично у всіх країнах є різні обмеження, які стосуються або певної категорії громадян, або регіонів, де відзначено спалах пандемії.

"Наприклад, переважна більшість країн здійснює контроль за симптомами. У той же час окремі країни, наприклад, Австрія, Китай, Японія проводять ще й обов'язкові тестування на наявність коронавируса по прильоту. Такі країни, як Кіпр, Сінгапур або Об'єднані Арабські Емірати здійснюють швидкі тести. Практично у всіх країнах існує і обов'язок по самоізоляції. В Австрію, Чехію, Сербію можна в'їхати з довідкою про зроблений протягом останніх двох-чотирьох днів тест на відсутність вірусу", – уточнив заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з п'ятниці, 5 червня, відновилося авіасполучення, в рамках якого регулярні рейси знову будуть здійснюється в межах країни.