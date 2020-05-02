Названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих

Опубліковані веселі та цікаві загадки для дітей, які можуть збити з пантелику навіть дорослих.
Як пише Adme, для вирішення цих логічних завдант важливо не вміння правильно рахувати, а вміння зрозуміти, що саме необхідно порахувати.
Пропонуємо вам вирішити головоломки, рішення яких здається складніше, ніж є насправді:
Загадка 1
Загадка 2
Загадка 3
Загадка 4
Загадка 5
Відповіді можна подивитися тут.
Нагадай, що за часів СРСР існувало багато цікавих і цікавих загадок і головоломок, думаючи над якими, можна було "зламати голову".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорілися справжні суперечки навколо нової математичної задачі. Також проста математична задача розділила мережу.
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