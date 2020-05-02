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3 травня • оновлено в 23:17
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Названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих

19.3т
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Опубліковані веселі та цікаві загадки для дітей, які можуть збити з пантелику навіть дорослих.

Як пише Adme, для вирішення цих логічних завдант важливо не вміння правильно рахувати, а вміння зрозуміти, що саме необхідно порахувати.

Пропонуємо вам вирішити головоломки, рішення яких здається складніше, ніж є насправді:

Загадка 1

Названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих

Загадка 2

Названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих

Загадка 3

Названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих

Загадка 4

Названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих

Загадка 5

Названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих

Відповіді можна подивитися тут.

Нагадай, що за часів СРСР існувало багато цікавих і цікавих загадок і головоломок, думаючи над якими, можна було "зламати голову".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорілися справжні суперечки навколо нової математичної задачі. Також проста математична задача розділила мережу.

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Автор
Тимур Григоренко
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