Названий топ-6 речей, які обов'язково потрібно дезінфікувати

Серед речей, які обов'язково потрібно дезінфікувати під час пандемії коронавірусу COVID-19, – мобільний телефон, пластикові картки, сумка, гаманець, прикраси та сам тюбик з антисептиком.

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Список цих речей склало видання "Рамблер". Воно зазначило, що часто люди часто забувають дезінфікувати ці предмети.

Мобільний телефон

Вже безліч разів повідомлялося про важливість дезінфекції мобільного телефону. Справа в тому, що люди носять цей гаджет з собою всюди, постійно беруть його в руки і підносять до свого обличчя. Таким чином телефон стає джерелом накопичення та передачі мікробів.

Телефон soulpost.ru

Пластикові картки

Під час пандемії коронавірусу чимало магазинів вже перейшло на безготівкову оплату. Справа в тому, що останнє масштабне дослідження показало, що COVID-19 здатний жити на паперових купюрах три-чотири дні. Пріоритет надали пластиковим картам, але виявилося, що них вірус зберігається аж до дев'яти днів. Слід протирати кредитку спеціальними засобами, а магнітну стрічку можна очистити за допомогою шкільної гумки.

Пластикові картки lovi-moment.com.ua

Сумка

Сумка також може посприяти зараження коронавірусом, особливо коли її потрібно ставити на сидіння в транспорті або притуляти до чогось. Сумку треба протирати вологою ганчіркою, а краще – дезинфікуючим засобом. Особливу увагу слід приділити блискавкам і кнопкам.

Сумка yandex

Гаманець

Гаманець люди звикли носити з собою в усі місця, де можна хоч щось купити. Вони доторкаються до даного предмета досить часто, тому його необхідно дезінфікувати.

Гаманець total.kz

Прикраси

Про дезінфекції прикрас дуже легко забути, адже часто люди носять їх, не знімаючи. Але особливо варто пам'ятати про браслети і перстні. Адже, наприклад, до браслетів часто можна навіть несвідомо торкатися і поправляти немитими руками.

Прикраси ratatum.com

Тюбик з антисептиком

Люди вже звикли користуватися антисептиком, але дезінфікувати сам тюбик часто забувають. Водночас він може перетворитися в ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Антисептик navolne.me

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий лікар Євген Комаровський розповів, що дезінфекції мобільних телефонів необхідно приділити особливу увагу, тому що на пластику та металі, з яких вони складаються, зберігається коронавірус.