Зниження кисню в крові може привести до підвищеного ризику смерті від COVID-19 – дослідження

Здоровим рівнем кисню в крові вважається показник від 94 до 98%. Однак вчені з'ясували, що падіння нижче 96% пов'язано зі смертю хворих на COVID-19.

Згідно з дослідженням, пацієнти з коронавірусом, у яких спостерігається навіть невелике зниження рівня кисню, піддаються підвищеному ризику смерті від цієї хвороби, пише Daily Mail.

Вчені попередили, що поточні правила можуть бути недостатньо чутливими і можуть призвести до смертей пацієнтів.

Експерти порекомендували тримати в шафі з ліками вдома пульсоксиметр, який вимірює рівень кисню в крові, щоб контролювати свій стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар пояснила, який пульсоксиметр краще вибрати при COVID-19 і чим вони відрізняються на українському ринку.