Названий найбрудніший предмет у будинку

Губки для миття посуду необхідно міняти як мінімум раз на тиждень, оскільки вони і простір навколо можуть містити більше 360 видів бактерій.

Такі рекомендації випустили фахівці Росспоживнагляду, повідомляє ТАСС. Вони довели, що кухонна губка може бути в 200 тисяч разів брудніше, ніж сидіння унітазу.

Також фахівці виявили, що кухонні губки містили дріжджі і цвіль (86 відсотків), а також коліформні бактерії, які можуть привести до гострих кишкових інфекцій (77 відсотків). Ще в 18 відсотках в них знаходили стафілококові бактерії.

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За словами фахівців, небезпечні бактерії також збираються на раковинах, стільниці, дошках, холодильниках, кухонних приладдя (рушники, ганчірки), сміттєвих відрах, а також комбайнах, м'ясорубки, блендерах і міксерах.

Щоб уникнути появи на кухні інфекцій, росіянам порадили мити раковину з дезинфікуючим засобом, насухо витирати всі поверхні і посуд і протирати ручки побутової техніки та меблів. Крім того, рекомендується прати рушники раз в тиждень і щомісяця мити відро для сміття з хлорвмісним засобом.

Як писав OBOZREVATEL, нове дослідження американських вчених з Університету Дрекселя виявило, що чистота більшості наших домашніх кухонь не відповідає стандартам гігієни підприємств громадського харчування.

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