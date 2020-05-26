Названо головного винуватця поганої погоди в Україні: синоптики розповіли, коли покращиться

Погіршення погодних умов в Україні пов'язане з полем низького тиску, який чинить вплив на нашу територію.

Саме це є головним винуватцем похолодання і дощів, повідомляється на сторінці "Українського гідрометцентру" у Facebook.

Названий головний винуватець поганої погоди в Україні Рixabay

Вплив поля низького тиску 27 травня стане меншим, але ще відчуватиметься в усіх регіонах країни.

Так, у середу в Україні буде хмарно з проясненнями, часом дощі, вдень подекуди з грозами. Вночі в південних і східних областях опадів не буде.

Температура повітря вночі 6-11 градусів, вдень від 14 до 19 тепла; на південному сході місцями до +23.

У Києві протягом доби часом піде дощ, місцями можливі грози. Вночі температура повітря 10 градусів, а вдень 15-17 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував дощове і холодне літо в Україні, винятком стане серпень.