Є коронавіруси, до яких антитіла зберігаються тільки близько трьох місяців, тому повторно заразитися можна досить швидко.

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Таку думку висловив завідувач лабораторією трансплантаційної імунології "Національного медичного дослідницького центру гематології" МОЗ РФ Григорій Єфімов в інтерв'ю "РИА Новости". Він відповів на запитання про довгостроковість імунітету людини проти COVID-19.

"Поки ми сказати не можемо. Занадто мало часу пройшло після одужання перших пацієнтів", – зазначив він.

Медик додав, що, відповідно до одного китайського дослідження, заразитися COVID-19 вдруге не можна. Але водночас, за його словами, нещодавно з'явилося повідомлення від корейців, що у них був 91 випадок повторного зараження.

Названі терміни дії імунітету проти коронавірусів. Ілюстрація

"Звичайно, є коронавіруси, до яких антитіла зберігаються близько трьох місяців, і, отже, повторно заразитися можна досить швидко. Це збудники звичайної ГРВІ. Вони з нами мільйони років, пристосувалися до нас, навчилися уникати імунної відповіді. А новий коронавірус тільки потрапив у людську популяцію. Незрозуміло, як він буде поводитись", – наголосив Єфімов.

"Але ми можемо спиратися на дані щодо SARS-CoV, геном якого значно збігається з РНК нового коронавірусу. Про нього ми знаємо, що антитіла зберігаються в крові у досить високій концентрації один-два роки. Цілком імовірно, що так буде і з SARS- CoV2", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.