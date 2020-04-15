Діти, заражені коронавірусом, переносять його набагато легше, ніж дорослі. У більшості з них спостерігаються легкі симптоми, характерні для звичайного ГРЗ.

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Крім того, хвороба у маленьких пацієнтів протікає з меншою кількістю ускладнень навіть у разі супутніх проблем зі здоров'ям. До такого висновку дійшли вчені з Китаю і з Оксфордського університету, пише ВВС.

"У тій обширній літературі, яку ми вже маємо на тему нового коронавірусу, є визначне спостереження: навіть ті діти, у яких є дуже серйозні супутні захворювання і які отримують терапію, котра гасить імунітет, або лікування від онкології, хворіють Covid-19 набагато легше, ніж дорослі, особливо літні дорослі", – говорить Ендрю Поллард, котрий очолює групу вчених в Оксфордському університеті, яка нещодавно визначила експериментальну вакцину для лікування від коронавірусу.

Коронавірус у дітей "Об'єктив"

Дані китайського дослідження захворюваності дітей на Covid-19 також підтверджують, що трохи більше половини тих, хто заразився, відчували легкі симптоми, такі, як температура, кашель, хворе горло, нежить, ломота в тілі та чхання.

Приблизно у третини були ознаки пневмонії, часто з жаром, вологим кашлем і хрипами, але без задухи і труднощів з диханням, які спостерігаються в більш серйозних випадках.

"У дітей переважно страждають верхні дихальні шляхи (ніс, рот, горло), тому у них виявляються симптоми застуди, вірус не опускається в нижні дихальні шляхи – в легені, і немає картини пневмонії, яка загрожує життю, як у дорослих", – пояснює консультант-педіатр із Саутгемптонського університету Грем Робертс.

Частка дітей, у яких хвороба перейшла в серйозну або критичну стадію з ГДН (синдромом гострої дихальної недостатності. – Ред.) і шоковим станом – набагато нижча (6%), ніж дорослих китайців (19%). Особливо контраст помітний при порівнянні з категорією пацієнтів старшого покоління, які мають хронічні серцево-судинні або легеневі захворювання. Крім того, у частини китайських дітей взагалі не виявлялися ніякі симптоми коронавірусу.

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