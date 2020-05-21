Названі ризики заразитися коронавірусом у літаку

Генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс стверджує, що соціальне дистанціювання в літаках не потрібне, оскільки існує "низький ризик зараження коронавірусом" через повітряні фільтри.

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Як пише Daily Mail, він зазначив, що в світі нібито не було зафіксовано жодного факту зараження COVID-19 на борту повітряного судна.

У зв'язку з цим Джойс хоче домогтися зміни заходів соціального дистанціювання, оскільки він вважає, що існує мало доказів передачі хвороби між пасажирами або членами екіпажу.

"Оскільки кабіна знаходиться під тиском, 99,9% усіх вірусів, усіх бактерій фільтруються через фільтри медичного рівня. Повітря з кабіни відбирається кожні п'ять хвилин. Воно циркулює згори вниз", – пояснив гендиректор авіакомпанії.

Коронавірус у літаку

"Усі в літаку сидять в одному напрямку з перегородкою перед ними. Медичні висновки показують, що існує дуже низький ризик передачі COVID-19", – додав Джойс.

Він переконаний, що всі заходи безпеки, які необхідні в літаках під час пандемії, – це ретельна дезінфекція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єврокомісія оприлюднила свої рекомендації до правил авіаперевезень під час пандемії. У них пропонується, щоб туристи в Європі після відновлення авіасполучення в регіоні обов'язково дотримувалися маскового режиму і подорожували без великого багажу.