У зоні ризику через пандемію коронавірусу в першу чергу виявилися працівники сфер туризму, фітнесу, моди, візажу та стаціонарного громадського харчування.

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На порозі звільнення також молодші аналітики, юрисконсульти, менеджери банків, фармацевти, ріелтори, event-менеджери, перекладачі, вчителі та репетитори. Про це пише RT з посиланням на дослідження Інституту прогресивної освіти.

За розрахунками аналітиків, найбільш небезпечна ситуація складається для турагентів і екскурсоводів, так як їх компанії вже згорнули роботу через закриття кордонів по всьому світу.

Названі професії, по яких найсильніше "вдарить" коронавірус minfin.com.ua

Зупинення руху вже призвело до того, що ряд організацій опинилися на межі банкрутства, відзначають фахівці. Така ситуація може призвести до виходу на ринок безлічі досвідчених професіоналів, що призведе до зростання рівня конкуренції.

Фітнес-тренери також постраждають через скорочення числа клієнтів і зростання конкуренції. А через розвиток сфери онлайн-послуг в умовах самоізоляції під удар можуть потрапити менеджери банків, фармацевти, ріелтори, event-менеджери, перекладачі та репетитори.

Також, на думку експертів, у зоні ризику опиняться працівники поліграфії, оскільки підприємства малого і середнього бізнесу поступово почнуть переходити на електронні аналоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бізнесмен, власник мережі ресторанів у Києві Ігор Тинний спрогнозував хвилю звільнень в Україні через карантин.

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