Щоб зменшити ризик захворювання коронавірусом, необхідно вживати в їжу продукти, які допоможуть зміцнити імунну систему.

Варіант корисного раціону опублікували на індійському порталі Times Now. Головна складова – свіжі овочі та фрукти.

"Навіть якщо ви заразитеся коронавірусом, ви зможете боротися з хворобою швидше, ніж людина з ослабленою імунною системою. Зараз особливо важливо добре харчуватися і дотримуватися інших корисних звичок, які можуть допомогти поліпшити її захисну функцію", – розповіли фахівці.

Названі продукти, здатні врятувати від коронавірусу

Рекомендовані продукти для захисту імунної системи

Різнокольорові овочі. Їх пігменти (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) мають антиоксидантні властивості, ефективно працюють на зміцнення організму.

Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, брокколі є потужними підсилювачами імунної системи.

Продукти з вітаміном С. Він має безліч корисних функцій, у тому числі допомагає запобігти або вилікувати основні інфекції. Потрібно вживати в їжу лимони, апельсини, болгарський перець, капусту, яблука.

Куркума. Її основний компонент куркумін вважається потужним імунним підсилювачем, діє як протизапальний засіб.

Імбир. Гінгерол, активна речовина продукту, зменшує запалення, хронічний біль, біль у горлі.

Ягоди. Насичені вітамінами і антиоксидантами, які допомагають зміцнити імунну систему.

Пребіотики і пробіотики. Отримання хорошої добової дози продуктів, що їх містять, допомагає збалансувати кишкову флору, що вкрай важливо для підтримки здорової імунної системи. Пребіотики присутні в продуктах, багатих на клітковину, – фруктах, овочах, цілісному зерні. Пробіотики – в ферментованих: йогуртах, кімчі, соєвих.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які засоби насправді ефективні в профілактиці коронавірусу. Також лікарі дали поради для повсякденного використання: від коронавірусу можуть врятувати холодні напої і гаряча ванна.

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