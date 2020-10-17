Названі продукти, протипоказані при головному болю

При головному болю протипоказані деякі сорти сирів, цитрусових, а також інші продукти і напої.

За словами дієтологів Сандри Бакера і Альваро Санчеса, при виникненні частого головного болю слід звернутися до лікаря, пише La Vanguardia.

Однак зміни потрібно вносити також в раціон харчування і в звички. За порадами експертів, при головному болю потрібно відмовитися від блакитних сирів. У них міститься багато гістаміну – похідного амінокислоти гістидин. З цієї ж причини треба відмовитися від цитрусових і від авокадо.

Великим вмістом гістаміну також відрізняється червоне вино. Від нього людям з головним болем варто відмовитися – поряд з іншими алкогольними напоями. Міститься гістамін і в ковбасі, а також інших м'ясних продуктів глибокої переробки.

Причиною мігрені також може стати кава – як її надлишок, так і різке скорочення її вживання.

При цьому людям, що страждають головним болем, дієтологи порадили їсти кожні три години.

"Коли ми не їмо багато годин, рівень глюкози в крові знижується, через що може з'явитися головний біль. Крім того, часті перекуси дозволяють позбутися від тяжкості в животі, тому що за раз ми з'їдаємо менше", – пояснила Бакера.

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