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Чому затоплює Київ: названі причини

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Українські міста затоплює через нечищенну зливну каналізацію, хаотичну забудову і МАФи.

Про це OBOZREVATEL розповів екс-міністр ЖКГ Олександр Мазурчак. "Київ забудовується хаотично, а зливові колектори не перекладають. У результаті багато площі покривають бетоном, асфальтом, ставлять будинки, а вся вода, яка йшла в грунт, тепер іде в ливневки, які не пристосовані до такого навантаження", - сказав Мазурчак.

Ще одна причина - незаконна вулична торгівля та МАФи, якими заполонили всі вулиці. "МАФи і вулична торгівля залишають дуже багато сміття. І щойно починається сильна злива, все сміття з потоком спрямовується у зливові стоки і забиває їх", - говорить екс-міністр.

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Також колишній чиновник розповів, що причина забитих стоків - пісок і глина, які надходять туди з будівельних майданчиків. "У нас багато будівництв по Києву, а це відкритий грунт. Під час дощу пісок і глина стікають у каналізацію і теж її забивають. Також пісок туди потрапляє взимку і навесні. Адже ми посипаємо вулиці не реагентами, як в інших містах, а піском із сіллю".

До того ж у містах не налагоджена система чищення зливостоків. Різні структури відповідають за окремі ділянки, в результаті толку немає. "За зливостоками на дорогах відповідають районні ШЕД. У дворах ОСББ, ЖЕКи, заводи і підприємства на своїх ділянках. Немає єдиного оператора. У десяти няньок порядку немає. Зрозуміло, що хтось почистив у себе, а сусід - ні. І все одно вода не потрапить туди, а буде все затоплювати", - говорить Мазурчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч із 18 на 19 серпня столицю знову затопило. Постраждав район ТРЦ "Гулівер", де повністю затопило декілька кварталів.

Місце
Україна
Об'єкти
потопзлива
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я возмущён до глубины души!!! А где же след Москвы? Где, я вас спрашиваю???
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Иванова Елена
Иванова Елена
Пигин Макс, Тебе в рифму ответить??? Ты лучше ливневки в Москве почисти!! А то плавает у вас там ВСЕ после каждого мало мальски сильного дождика)))
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
Добрый вечер, у кого гипeртoния - срочно чиcтитe соcуды! Этo навсегда сбиваeт дaвление до 120/80 за 1 курс http://likar.forumsua.com
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